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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:12

ABD ara seçimlerindeki yenilginin ardından ilk JD Vance yan çizdi! İsim vermeden Netanyahu'yu hedef aldı

ABD ara seçimlerinin ardından Başkan Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance söylem değiştirdi. Vance, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde ağır kayıplar yaşamasının nedenleri olarak İran savaşı ile ABD'nin İsrail'e olan desteğini işaret etti. Ayrıca Vance isim vermeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:12

ABD ara seçimlerinde hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Başkan 'ın büyük yenilgisi olarak görülen seçimlerin ardından yardımcısı söylem değiştirdi. 

''TRUMP'A OY VERENLER BU KEZ DEMOKRATLARA OY VERDİ''

Vance sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın seçmenlerinin taraf değiştirdiğini belirtti. Vance, "Asıl sorun şu ki, 2024'te Trump/Vance'a oy veren birçok kişi 2026'da Demokratlara oy verdi" diye yazdı. 

ABD ara seçimlerindeki yenilginin ardından ilk JD Vance yan çizdi! İsim vermeden Netanyahu'yu hedef aldı

KAYIPTAKİ EN ÖNEMLİ 4 NEDEN

"Kaybetmemizin asıl sebebi neredeyse herkes için apaçık ortada. Kaybetmemizin sebebi savaştır." diyen Vance'a göre ''İran'daki savaşı sona erdirmek, yaşam maliyeti krizini ele almak, "Amerika'yı önceliklendirmek" ve "İsrail ile ilişkilerimizi değiştirmek.'' gerekiyor. 

Vance, İran sorununu diplomatik yollarla çözmeye çağıran muhafazakar bir televizyon sunucusunun tavsiyesini de hatırlatarak, "Görünüşe göre siyasi tavsiyeleri yerindeymiş" diye yazdı.

Vance'in açıklamaları, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu yeni bir çatışmayı destekleyenlere yönelik sert bir eleştiri niteliği taşıyor. 

https://x.com/JDVance/status/2118004988433641835

TRUMP'IN OĞLU DA ONAYLADI

Vance'in paylaşımı, Trump'ın oğlu Donald Jr. tarafından da paylaşıldı. Donald Jr., paylaşıma "Bunun her kelimesi yüzde 100 yüzde 100 yüzde 100 doğru" yorumunu ekledi.

Öte yandan seçim yenilgisinin ardından Trump yönetiminin ABD-İsrail ilişkilerinin siyasi bir yük haline geldiğini fark ettiği belirtildi.

ABD ARA SEÇİMLERİNDE SON DURUM

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyesinin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

ABD ara seçimlerindeki yenilginin ardından ilk JD Vance yan çizdi! İsim vermeden Netanyahu'yu hedef aldı

Açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD ara seçimlerindeki yenilginin ardından ilk JD Vance yan çizdi! İsim vermeden Netanyahu'yu hedef aldı

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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ETİKETLER
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#Abd Ara Seçimleri
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