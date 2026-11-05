TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:33

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Cumhuriyetçiler büyük bir hezimete uğradı. Demokratlar 16 yıl sonra eyalet valiliklerinde çoğunluğu elde etti. Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarını destekleyenler kaybetti. Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolü de son buldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:33

'deki ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, hem 'da hem de 'nde Demokratların gerisinde kaldı. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde dahi büyük kazanımlar elde etti. 

Seçim sonuçlarının ardından Başkan Donald Trump'ın ekonomi ve dış politika stratejilerinin seçmenler üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. Özellikle gümrük tarifeleri, İran savaşı ve artan yaşam maliyetleri. Cumhuriyetçi adaylar en çok bu sorunlarla karşı karşıya kaldı. 

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

DEMOKRATLAR GENİŞ SEÇMEN KİTLESİNE ULAŞTI

Demokrat Parti ise farklı mesleklerden, toplumsal gruplardan ve siyasi eğilimlerden gelen adaylarla büyük bir kazanım elde etti. Demokratlar, kendi seçmen tabanlarının yanı sıra Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde gençlerden, beyaz kadınlardan ve Latin kökenli seçmenlerden de destek aldı. Bu sonuçlar, Demokrat Parti'nin ideolojik farklılıklara sahip adaylarla geniş bir seçmen kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

16 YIL SONRA BİR İLK

Demokratlar sadece Kongre'de değil eyalet valiliklerinde de önemli kazanımlar elde etti. 2010 yılından bu yana ilk kez ABD'de valiliklerin çoğunluğunu Demokratlar kontrol edecek. 

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

SEÇİM ÖNCESİ 'TRUMP' ENDİŞESİ

Seçim gününden önce Trump ve bazı Cumhuriyetçi müttefiklerinin açıklamaları, oylama sürecine federal hükümetin müdahale edebileceği yönündeki endişeleri artırdı. Trump, seçim merkezlerine asker gönderme ihtimalini dışlamazken, yönetimi seçimlere kısa süre kala vatandaş olmayan kişilerin oy kullandığı iddialarına yönelik soruşturmaları yoğunlaştırdı.

Trump'ın ekonomik politikalarını destekleyen Cumhuriyetçiler de kaybetti. Gümrük tarifeleri ve İran savaşının neden olduğu ekonomik etkiler özellikle tarım ve sanayi üretiminin yoğun olduğu eyaletlerde tepkiye yol açtı. İthal sığır etine yönelik politikalar, Amerikalı hayvancılık üreticilerinin de eleştirilerine neden oldu.

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

CUMHURİYETÇİLERİN TAKTİĞİ İŞE YARAMADI

Cumhuriyetçilerin seçim öncesindeki önemli stratejilerinden biri de Temsilciler Meclisi seçim bölgelerinin sınırlarını kendi lehlerine yeniden düzenlemek oldu. Trump'ın çağrısıyla bazı eyaletlerde seçim bölgeleri, Cumhuriyetçi adayların kazanma ihtimalini artıracak şekilde yeniden çizildi.

ABD siyasetinde gerrymandering olarak bilinen bu uygulama, seçim bölgelerinin belirli bir siyasi partiye avantaj sağlayacak biçimde düzenlenmesini ifade ediyor. Ancak Demokratlar, Texas ve Florida'da Cumhuriyetçilere avantaj sağlaması beklenen bazı seçim bölgelerini de kazandı.

Bu sonuçlar, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerini yeniden çizerek Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayılarını koruma stratejisinin beklenen sonucu vermediğini gösterdi.

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

MİLYADERLERİN BAĞIŞLARI ÇARE ETMEDİ

ABD'li milyarderlerin siyasi kampanyalara verdiği destek ve yüz milyonlarca dolarlık bağışlar da çare etmedi. Milyarderlerin ve büyük bağışçıların seçim kampanyalarındaki etkisi tartışılmaya devam ederken, sonuçlar yüksek tutarlı siyasi harcamaların seçim zaferini garanti etmediğini ortaya koydu.

Demokratların, Cumhuriyetçileri geride bırakması, ABD siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gözüküyor. Seçim sonuçları, Trump yönetiminin özellikle ekonomi ve dış politika alanındaki kararlarına yönelik seçmen memnuniyetsizliğinin Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerde de etkili olduğunu gösterdi.

Demokratların Kongre'deki yeni çoğunluğu, Trump yönetiminin faaliyetlerini denetleme, soruşturma başlatma ve yasa tekliflerini engelleme yetkilerini genişletecek.

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde oy sayımları sürerken Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 31 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 48 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı
ABD ara seçiminin ardından Trump'a 'İran' tepkisi yağıyor! Destekçileri demediklerini bırakmadı
ETİKETLER
#ABD
#cumhuriyetçiler
#demokratlar
#temsilciler meclisi
#senato
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.