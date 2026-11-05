ABD ara seçimlerinde Trump nasıl kaybetti? Cumhuriyetçilerin büyük hezimeti

ABD'deki ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde dahi Demokratlar büyük kazanımlar elde etti.

Seçim sonuçlarının ardından Başkan Donald Trump'ın ekonomi ve dış politika stratejilerinin seçmenler üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. Özellikle gümrük tarifeleri, İran savaşı ve artan yaşam maliyetleri. Cumhuriyetçi adaylar en çok bu sorunlarla karşı karşıya kaldı.

DEMOKRATLAR GENİŞ SEÇMEN KİTLESİNE ULAŞTI

Demokrat Parti ise farklı mesleklerden, toplumsal gruplardan ve siyasi eğilimlerden gelen adaylarla büyük bir kazanım elde etti. Demokratlar, kendi seçmen tabanlarının yanı sıra Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde gençlerden, beyaz kadınlardan ve Latin kökenli seçmenlerden de destek aldı. Bu sonuçlar, Demokrat Parti'nin ideolojik farklılıklara sahip adaylarla geniş bir seçmen kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

16 YIL SONRA BİR İLK

Demokratlar sadece Kongre'de değil eyalet valiliklerinde de önemli kazanımlar elde etti. 2010 yılından bu yana ilk kez ABD'de valiliklerin çoğunluğunu Demokratlar kontrol edecek.

SEÇİM ÖNCESİ 'TRUMP' ENDİŞESİ

Seçim gününden önce Trump ve bazı Cumhuriyetçi müttefiklerinin açıklamaları, oylama sürecine federal hükümetin müdahale edebileceği yönündeki endişeleri artırdı. Trump, seçim merkezlerine asker gönderme ihtimalini dışlamazken, yönetimi seçimlere kısa süre kala vatandaş olmayan kişilerin oy kullandığı iddialarına yönelik soruşturmaları yoğunlaştırdı.

Trump'ın ekonomik politikalarını destekleyen Cumhuriyetçiler de kaybetti. Gümrük tarifeleri ve İran savaşının neden olduğu ekonomik etkiler özellikle tarım ve sanayi üretiminin yoğun olduğu eyaletlerde tepkiye yol açtı. İthal sığır etine yönelik politikalar, Amerikalı hayvancılık üreticilerinin de eleştirilerine neden oldu.

CUMHURİYETÇİLERİN TAKTİĞİ İŞE YARAMADI

Cumhuriyetçilerin seçim öncesindeki önemli stratejilerinden biri de Temsilciler Meclisi seçim bölgelerinin sınırlarını kendi lehlerine yeniden düzenlemek oldu. Trump'ın çağrısıyla bazı eyaletlerde seçim bölgeleri, Cumhuriyetçi adayların kazanma ihtimalini artıracak şekilde yeniden çizildi.

ABD siyasetinde gerrymandering olarak bilinen bu uygulama, seçim bölgelerinin belirli bir siyasi partiye avantaj sağlayacak biçimde düzenlenmesini ifade ediyor. Ancak Demokratlar, Texas ve Florida'da Cumhuriyetçilere avantaj sağlaması beklenen bazı seçim bölgelerini de kazandı.

Bu sonuçlar, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerini yeniden çizerek Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayılarını koruma stratejisinin beklenen sonucu vermediğini gösterdi.

MİLYADERLERİN BAĞIŞLARI ÇARE ETMEDİ

ABD'li milyarderlerin siyasi kampanyalara verdiği destek ve yüz milyonlarca dolarlık bağışlar da çare etmedi. Milyarderlerin ve büyük bağışçıların seçim kampanyalarındaki etkisi tartışılmaya devam ederken, sonuçlar yüksek tutarlı siyasi harcamaların seçim zaferini garanti etmediğini ortaya koydu.

Demokratların, Cumhuriyetçileri geride bırakması, ABD siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gözüküyor. Seçim sonuçları, Trump yönetiminin özellikle ekonomi ve dış politika alanındaki kararlarına yönelik seçmen memnuniyetsizliğinin Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu bölgelerde de etkili olduğunu gösterdi.

Demokratların Kongre'deki yeni çoğunluğu, Trump yönetiminin faaliyetlerini denetleme, soruşturma başlatma ve yasa tekliflerini engelleme yetkilerini genişletecek.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde oy sayımları sürerken Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 31 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 48 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.