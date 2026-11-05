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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:53

ABD, İran'a saldırı hazırlığında mı? İki casus uçağından biri Orta Doğu'ya gönderildi

ABD'deki ara seçimin ardından İran'a yeniden saldırıların başlayacağı iddialarının gölgesinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri, stratejik casus uçağını Orta Doğu'ya gönderdi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD, İran'a saldırı hazırlığında mı? İki casus uçağından biri Orta Doğu'ya gönderildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:53

ABD Başkanı 'ın ara seçimlerin ardından 'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağına dair iddialar sürerken ilk hamle geldi. devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağı 'ya gönderildi. Bu hamle İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD, İran'a saldırı hazırlığında mı? İki casus uçağından biri Orta Doğu'ya gönderildi

SADECE 2 ADET VAR BİRİ ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLDİ

Haberde, düşman sahasındaki radar ve hava savunma sistemlerinin yaydığı sinyalleri tespit edip analiz etmek amacıyla kullanılan bu özel donanımlı casus uçaklardan envanterde yalnızca iki adet bulunduğu ve bunlardan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya sevk edildiği vurgulandı.

ABD, İran'a saldırı hazırlığında mı? İki casus uçağından biri Orta Doğu'ya gönderildi

ABD'DEN İSRAİL'E SEVKİYAT

İsrail basınında 31 Ekim'de yayımlanan haberlerde, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekata hazırlık olarak ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı aktarılmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan, ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından kısa süreli ancak yoğun çatışma veya saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.

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#israil
#donald trump
#Orta Doğu
#iran
#abd ordusu
#Dünya
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