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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 07:55

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

Küresel petrol piyasalarında sert düşüş yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 94 doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 07:55

Küresel enerji piyasalarında gün hareketli başladı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 8,67 oranında değer kaybederek 94,62 dolardan kapanmasının ardından 5 Kasım Perşembe gününü de düşüşle açtı. Gün içerisinde 93,22 dolara kadar gerileyen , son iki ayın en düşük seviyelerini gördü.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

ABD SEÇİMLERİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki sert gerilemede, ABD'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'dan gerçekleştirilen petrol sevkiyatının artması ve küresel piyasalarda arz fazlası oluşması etkili oldu.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

SAVAŞIN BİTMESİ BEKLENTİSİ

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da önemli kazanımlar elde etmesi, Orta Doğu'daki çatışmaların geleceğine ilişkin beklentileri değiştirdi. Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda savaşın ve yükselen benzin fiyatlarının etkili olduğunu kabul etmesi ve Başkan ’ın da İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı konusunda acil bir planı olmadığını açıklaması, fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterdi.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

Başkan Yardımcısı de sosyal medya paylaşımında seçim yenilgisinin nedenlerinden birinin savaş olduğunu belirterek, Trump'ın da bu değerlendirmeyi yaptığını ifade etti. Demokratların kontrolündeki Kongre'nin Orta Doğu operasyonlarına yönelik askeri fonlamayı sınırlandırma ihtimali de savaşın sona erebileceği beklentilerini güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KISITLAMALAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, savaşın sona erebileceği beklentisinin yanı sıra Orta Doğu'dan dünya piyasalarına ulaşan petrol miktarının yeniden artması da etkili oluyor.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

Tanker takip şirketi Kpler'in verilerine göre, Orta Doğu Körfezi'nden İran hariç ham petrol ihracatı eylül ayında günlük en az 16,5 milyon varile ulaşarak savaş öncesi seviyelere geri döndü. Bu miktarın yüzde 60'ı 'ndan, yüzde 23'ü Umman Körfezi kıyısındaki terminallerden, yüzde 17'si ise Kızıldeniz üzerinden sevk edildi. Böylece petrol ticareti, boğazdaki kısıtlamalara rağmen farklı güzergâhlarla sürdürülebildi.

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#donald trump
#ABD Seçimleri
#brent petrol
#hürmüz boğazı
#Jd Vance
#Ekonomi
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