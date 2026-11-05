Petrol fiyatlarında sert düşüş: Son 2 ayın en düşük seviyesi görüldü

Küresel enerji piyasalarında gün hareketli başladı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 8,67 oranında değer kaybederek 94,62 dolardan kapanmasının ardından 5 Kasım Perşembe gününü de düşüşle açtı. Gün içerisinde 93,22 dolara kadar gerileyen Brent petrol, son iki ayın en düşük seviyelerini gördü.

ABD SEÇİMLERİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki sert gerilemede, ABD'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'dan gerçekleştirilen petrol sevkiyatının artması ve küresel piyasalarda arz fazlası oluşması etkili oldu.

SAVAŞIN BİTMESİ BEKLENTİSİ

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da önemli kazanımlar elde etmesi, Orta Doğu'daki çatışmaların geleceğine ilişkin beklentileri değiştirdi. Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda savaşın ve yükselen benzin fiyatlarının etkili olduğunu kabul etmesi ve Başkan Donald Trump’ın da İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı konusunda acil bir planı olmadığını açıklaması, fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterdi.

Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya paylaşımında seçim yenilgisinin nedenlerinden birinin savaş olduğunu belirterek, Trump'ın da bu değerlendirmeyi yaptığını ifade etti. Demokratların kontrolündeki Kongre'nin Orta Doğu operasyonlarına yönelik askeri fonlamayı sınırlandırma ihtimali de savaşın sona erebileceği beklentilerini güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KISITLAMALAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, savaşın sona erebileceği beklentisinin yanı sıra Orta Doğu'dan dünya piyasalarına ulaşan petrol miktarının yeniden artması da etkili oluyor.

Tanker takip şirketi Kpler'in verilerine göre, Orta Doğu Körfezi'nden İran hariç ham petrol ihracatı eylül ayında günlük en az 16,5 milyon varile ulaşarak savaş öncesi seviyelere geri döndü. Bu miktarın yüzde 60'ı Hürmüz Boğazı'ndan, yüzde 23'ü Umman Körfezi kıyısındaki terminallerden, yüzde 17'si ise Kızıldeniz üzerinden sevk edildi. Böylece petrol ticareti, boğazdaki kısıtlamalara rağmen farklı güzergâhlarla sürdürülebildi.