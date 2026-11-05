Akaryakıta indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ayın ilk günü benzin ve motorine gelen ÖTV zammının ardından salı günü de LPG'ye 9 liralık bir zam gelmişti.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzine indirim yapılacak.



Benzindeki indirimin 6,08 TL olarak pompaya yansıması bekleniyor.



İndirim öncesi farklı şehirlerdeki akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi: