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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 08:24

Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart

Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında yaşanan dünya futbol gündemine oturdu. Yeşil saha savaş alanına dönerken, mücadelede tam 53 kırmızı kart çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 08:24

'nın eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yaşananlar şaşkına çevirdi.  Uberlandia ile Mamore arasında oynanan karşılaşmada, futbolcular arasında çıkan büyük kavga kaosa neden oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası maçında çıkan büyük kavga sonucunda toplam 53 kişi oyundan ihraç edildi.
Saha içinde çıkan kavga kaosa neden oldu.
Olaylar karşılaşmanın 54. dakikasında başladı.
İhraç edilenler arasında 43 oyuncu, 8 antrenör ve 2 yönetici bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart

TAM 53 KİŞİYE KIRMIZI KART

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

https://x.com/aa_spor/status/2118097102823678034?a=tB4lpokFuWTF392Khlc&s=20

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ETİKETLER
#Brezilya
#Minas Gerais
#Uberlandia
#Mamore
#20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
#Spor
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