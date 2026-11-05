Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yaşananlar şaşkına çevirdi. Uberlandia ile Mamore arasında oynanan karşılaşmada, futbolcular arasında çıkan büyük kavga kaosa neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası maçında çıkan büyük kavga sonucunda toplam 53 kişi oyundan ihraç edildi. Saha içinde çıkan kavga kaosa neden oldu. Olaylar karşılaşmanın 54. dakikasında başladı. İhraç edilenler arasında 43 oyuncu, 8 antrenör ve 2 yönetici bulunuyor.

TAM 53 KİŞİYE KIRMIZI KART

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

https://x.com/aa_spor/status/2118097102823678034?a=tB4lpokFuWTF392Khlc&s=20