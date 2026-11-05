Futbol tarihinde görülmemiş olay: Tek maçta 53 kırmızı kart

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İstanbul
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yaşananlar şaşkına çevirdi. Uberlandia ile Mamore arasında oynanan karşılaşmada, futbolcular arasında çıkan büyük kavga kaosa neden oldu.
Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.
Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.
https://x.com/aa_spor/status/2118097102823678034?a=tB4lpokFuWTF392Khlc&s=20