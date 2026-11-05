Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında turistleri taşıyan bir midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Turistleri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 16 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.