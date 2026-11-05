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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:20

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:20

'da kara yolu Alayhan köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında turistleri taşıyan bir midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.
Turistleri taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

2'Sİ AĞIR 16 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

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ETİKETLER
#nevşehir
#Aksaray
#afad
#Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Alayhan
#3. Sayfa
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