Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

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İstanbul
Aksaray'da Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.