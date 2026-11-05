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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:08

İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

Ocak 2027 maaş zammı için hesaplar yeniden yapıldı! Emekliye 15 bin TL seyyanen zam, refah payı ve asgari ücrette yüzde 30 artış senaryosu gündemde. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayınında en düşük emekli maaşının ulaşabileceği rakamı ve milyonların beklediği zam formüllerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:08

Milyonlarca , ve asgari ücretlinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliyi ilgilendiren zam hesaplamalarını değerlendirdi. Ekim ayı verileriyle birlikte ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin yeni rakamları paylaşan Yılmaz, emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı eklenmesi ihtimallerini de hesapladı. Asgari ücrette ise yüzde 25-30 aralığında bir artış beklediğini belirtti.

İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

EMEKLİLERİN 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 8,28 OLDU

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaş zamlarına ilişkin hesaplamaların güncellendiğini belirten Emin Yılmaz, temmuz-ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyonun yüzde 8,28 olduğunu söyledi. Yılmaz, ekim ayı itibarıyla 10 aylık enflasyonun ise yüzde 27,53 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin henüz açıklanmadığını hatırlatan Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki kasım ayı için yüzde 1,18, aralık ayı için yüzde 0,97 enflasyon tahminlerini hesaplamalara dahil etti.

Bu tahminler doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,28, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun ise yüzde 10,62 olacağını öngördü.

Dönem / GöstergeEnflasyon / Zam Oranı (%)Durum
Temmuz - Ekim (4 Aylık Emekli Zammı)%8,28Gerçekleşen
Ekim İtibarıyla 10 Aylık Enflasyon%27,53Gerçekleşen
Kasım Ayı Enflasyonu%1,18TCMB Anketi Tahmini
Aralık Ayı Enflasyonu%0,97TCMB Anketi Tahmini
Temmuz - Aralık (6 Aylık Beklenen Zam)%10,62Tahmin
Yıl Sonu Enflasyonu%30,28Tahmin
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN 53 LİRAYA ÇIKABİLİR

Enflasyon tahminlerinin maaşlara yansımasını da hesaplayan Yılmaz, mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının 4 aylık kesinleşen enflasyon farkıyla 25 bin 502 liraya yükseldiğini belirtti.

Yıl sonu için öngörülen yüzde 10,62'lik artışın gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 26 bin 53 liraya ulaşabileceğini ifade etti.

Dönem / DurumAçıklamaEn Düşük Emekli Aylığı
Mevcut DurumHalihazırda ödenen en düşük aylık23.552 TL
4 Aylık Kesinleşen4 aylık enflasyon farkı yansıtılmış tutar25.502 TL
Yıl Sonu TahminiÖngörülen %10,62'lik artış gerçekleştiğinde26.053 TL
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarının toplu sözleşme hükümlerine göre hesaplandığını hatırlatan Yılmaz, 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027'nin ilk yarısı için ise yüzde 5 zam üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi.

Toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, memur emeklileri için 4 aylık kesinleşen veriler doğrultusunda yüzde 6,26'lık artış hesapladıklarını ifade etti.

Yılmaz'ın paylaştığı hesaplamalara göre:

En düşük memur emekli aylığı 31 bin 526 liradan 33 bin 500 liraya çıkabilecek. Yılbaşında ise 34 bin 221 liraya ulaşabilecek.

Bekar bir memurun 66 bin 187 lira olan maaşı, 4 aylık kesinleşen verilerle 70 bin 320 liraya, yılbaşında ise 71 bin 845 liraya yükselebilecek.

Evli, aile ve çocuk yardımı alan bir memurun 70 bin 257 liralık maaşı, 74 bin 655 liraya, yılbaşında ise 76 bin 263 liraya çıkabilecek.

Unvan / DurumMevcut Maaş4 Aylık Kesinleşen Artışla Maaş (%6,26)Yılbaşında Beklenen Maaş
En Düşük Memur Emeklisi31.526 TL33.500 TL34.221 TL
Bekar Memur66.187 TL70.320 TL71.845 TL
Evli Memur (Aile ve Çocuk Yardımı Alan)70.257 TL74.655 TL76.263 TL
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

EMEKLİYE 10 BİN VEYA 15 BİN LİRA SEYYANEN ZAM GELİR Mİ?

Emeklilere seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentileri de değerlendiren Yılmaz, gündemde 10 bin ve 15 bin liralık iki farklı seçeneğin bulunduğunu söyledi.

Seyyanen zam ihtimalini olumlu karşıladığını belirten Yılmaz, en düşük emekli aylığının yıl sonunda 26 bin 53 liraya ulaşması beklentisi üzerinden şu hesaplamaları paylaştı:

10 bin lira seyyanen zam yapılması halinde en düşük emekli aylığı 36 bin 53 liraya,

15 bin lira seyyanen zam yapılması halinde ise 41 bin 53 liraya yükselebilecek.

Yılmaz, bütçe dengelerinin de dikkate alınması gerektiğini belirterek sosyal güvenlik harcamalarındaki artışın emeklilere yönelik ek düzenleme ihtimalini güçlendirdiğini düşündüğünü ifade etti.

SenaryoMevcut / Yıl Sonu Beklenen En Düşük AylıkSeyyanen Zam TutarıZam Sonrası En Düşük Emekli Aylığı
1. Seçenek26.053 TL10.000 TL36.053 TL
2. Seçenek26.053 TL15.000 TL41.053 TL
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

REFAH PAYI GELİRSE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Seyyanen zam dışında refah payı seçeneğinin de gündemde olduğunu belirten Yılmaz, yüzde 5, 10, 15 ve 20 olmak üzere dört farklı senaryo üzerinden hesaplama yaptı.

En düşük emekli aylığının 26 bin 53 liraya çıkacağı varsayımıyla hazırlanan hesaplamalar şöyle:

Refah Payı OranıHesaplanan Emekli Aylığı (TL)
%527.355 TL
%1028.658 TL
%1529.960 TL
%2031.263 TL
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENEBİLİR

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin yalnızca 2027 Ocak ayıyla sınırlı kalmayacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde 2027 Temmuz ve 2028 Ocak zamlarının da önem taşıdığını söyledi.

2028 Nisan ayında yapılması beklenen seçim sürecinin emeklilere yönelik düzenlemeleri olumlu etkileyebileceğini savunan Yılmaz, 2028 Ocak ayına gelindiğinde emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenebileceğini veya bu seviyeye oldukça yakın bir noktaya ulaşabileceğini tahmin etti.

DönemGelişme / BeklentiEtkileyen Faktör
2027 OcakMaaş düzenlemelerinin başlangıcıDönemsel emekli maaşı zammı
2027 TemmuzAra zam süreciDönemsel emekli maaşı zammı
2028 OcakEmekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi veya yaklaşmasıSeçim süreci öncesi düzenlemeler
2028 NisanSeçimlerin yapılmasıSeçim süreci etkisi
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENTİSİ

görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, Aralık ayının ilk gününden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçi ve işveren temsilcilerini toplantıya çağırmasını beklediğini söyledi.

Görüşmelerin ilk toplantısında karar çıkmasının beklenmediğini belirten Yılmaz, ikinci ve üçüncü toplantılarda rakamların telaffuz edilmeye başlanacağını, dördüncü toplantıda ise sürecin sonuçlanabileceğini ifade etti.

Asgari ücret belirlenirken en önemli kriterlerden birinin enflasyon olacağını kaydeden Yılmaz, Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefler doğrultusunda yüzde 21 ile yüzde 40 arasında bir zam aralığının gündeme gelebileceğini belirtti.

Ancak kendi beklentisinin yüzde 25-30 aralığında olduğunu dile getiren Yılmaz, mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücret üzerinden şu hesaplamaları paylaştı:

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 35 bin 94 liraya,

Yüzde 30 zam yapılması halinde ise 36 bin 498 liraya yükselebilecek.

Senaryo / KriterZam OranıNet Asgari Ücret TutarıAçıklama
Mevcut Durum-28.075,50 TLMevcut net asgari ücret
OVP / Enflasyon Senaryoları (Gündeme Gelebilecek Aralık)%21 - %40-OVP hedefleri doğrultusunda konuşulan alt ve üst sınırlar
Kişisel Beklenti (Alt Sınır)%2535.094,00 TLYılmaz'ın beklentisi doğrultusundaki %25 zam senaryosu
Kişisel Beklenti (Üst Sınır)%3036.498,00 TLYılmaz'ın beklentisi doğrultusundaki %30 zam senaryosu
İşte en düşük emekli maaşı: Emin Yılmaz TGRT Haber'de 2027 emekli ve memur zammını hesapladı!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İŞVEREN MALİYETİNİ NE KADAR ARTIRACAK?

Yılmaz, asgari ücret artışının yalnızca çalışanların maaşlarına değil, işverenlerin maliyetlerine de yansıyacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

1 Aralık'tan itibaren özellikle Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Yönetmeliği'ne göre taraflar olan işçi sendikası ve işveren sendikası temsilcilerine çağrıda bulunuyor ve toplantılar başlıyor.

İlk toplantıda herhangi bir karar çıkmıyor. İkinci ve üçüncü toplantıda rakamlar telaffuz edilmeye ve pazarlık usulüne geçiliyor. Muhtemelen yine dördüncü toplantıda nihayete eriyor.

Burada enflasyon verisi masadaki en önemli kriter oluyor. Pazarlık usulü olduğu için diğer detaylar da konuşuluyor.

Rakamsal boyutta bunun minimum yüzde 21 olacağını tahmin ediyorum. Çünkü OVP'deki 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21. Maksimum rakam ise yüzde 40 olabilir. OVP'ye göre bu seneki enflasyon hedefi yüzde 28,4. Refah payıyla birlikte yüzde 40'a ulaşabilecek bir aralıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla yüzde 21 ile yüzde 40 arasında bir bantta olacağını tahmin ediyorum.

Bu rakamın ne olacağına gelince, yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Eğer asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse şu anki 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret 35 bin 94 liraya yükselecek. Yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 498 liraya gelecek.

İşveren maliyetlerine bakalım. Önce brüt rakama, ardından işveren maliyetine geçiyoruz. İmalat sektöründe işveren maliyeti brüt ücret üzerinden yüzde 18,75 olarak değerlendiriliyor. Bu durumda rakam 49 bin 28 liraya geliyor.

Hizmet sektörü ve diğer sektörlerde ise bu rakama yüzde 21,75 oranında ekleme yapılıyor. Böylece maliyet 50 bin 267 liraya ulaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunuz varsa teşvik alamıyorsunuz. Bu durumda rakam 51 bin 93 liraya tekabül ediyor.

Yüzde 30 olursa da rakam, işveren açısından 51 bin lira ile 53 bin lira arasında bir maliyete tekabül edecek.

Zam Oranı SenaryosuTahmini Ücret / Maliyet KalemiTutar (TL)Açıklama / Detay
Mevcut DurumMevcut Asgari Ücret28.075,50 TLArtış öncesi geçerli tutar
%25 Artış SenaryosuYeni Asgari Ücret35.094,00 TL%25 zam oranı uygulandığında
İşveren Maliyeti (İmalat Sektörü)49.028,00 TLBrüt ücret üzerinden %18,75 maliyet ile
İşveren Maliyeti (Hizmet ve Diğer)50.267,00 TL%21,75 ek maliyet oranı ile
İşveren Maliyeti (SGK Borcu Olan / Teşviksiz)51.093,00 TLSGK borcu nedeniyle teşvik alınamadığında
%30 Artış SenaryosuYeni Asgari Ücret36.498,00 TL%30 zam oranı uygulandığında
Toplam İşveren Maliyeti51.000,00 TL - 53.000,00 TLFarklı sektör ve teşvik durumlarına göre aralık
Tahmin Aralıkları (Genel)Beklenen Asgari Artış Oranı%21OVP 2027 enflasyon hedefi referansı
Beklenen Azami Artış Oranı%40OVP %28,4 hedefi ve refah payı dahil tavan tahmin
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#asgari ücret
#enflasyon
#emekli
#memur
#maaş zammı
#Ekonomi
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