Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM'un raporunda, hafta boyunca İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı bildirildi.
Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirten AKOM, sıcaklıkların genel olarak 12-14 derece aralığında, mevsim normallerinde seyredeceğini aktardı.
9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar yeniden yükselecek ve yağmur bulutları kenti terk edecek.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, özellikle sabah erken saatlerde hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 12-14°C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.”
AKOM'un İstanbul için yayımladığı 7 günlük hava durumu raporu şe şekilde;
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük
|En Yüksek
|Yağış
|5 Kasım Perşembe
|🌧️ Yağmurlu
|9°C
|12°C
|1-4 kg/m²
|6 Kasım Cuma
|🌦️ Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
|8°C
|12°C
|1-2 kg/m²
|7 Kasım Cumartesi
|🌦️ Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
|8°C
|12°C
|1-4 kg/m²
|8 Kasım Pazar
|⛅ Parçalı bulutlu
|7°C
|12°C
|Beklenmiyor
|9 Kasım Pazartesi
|🌤️ Parçalı ve az bulutlu
|7°C
|14°C
|Beklenmiyor
|10 Kasım Salı
|⛅ Parçalı bulutlu
|7°C
|13°C
|Beklenmiyor
|11 Kasım Çarşamba
|⛅ Parçalı bulutlu
|8°C
|15°C
|Beklenmiyor