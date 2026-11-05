TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:20

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

AKOM, İstanbul'un 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonu plan yapanlar dikkat. Megakentte 2 gün boyunca aralıklarla yağışlı bir hava hakim olacak. İşte gün gün İstanbul'un hava durumu...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:20

(İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (), 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5-11 Kasım tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak, hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağını ve özellikle sabah erken saatlerde hafif yağış geçişleri yaşanacağını bildirdi.
Hafta boyunca İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişleri yaşanacak.
Sıcaklıklar genel olarak 12-14 derece aralığında, mevsim normallerinde seyredecek.
9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıklar 9 Kasım'dan itibaren yeniden yükselecek ve yağmur bulutları kenti terk edecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

AKOM UYARDI

AKOM'un raporunda, hafta boyunca 'da parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı bildirildi. 

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı belirten AKOM, sıcaklıkların genel olarak 12-14 derece aralığında, mevsim normallerinde seyredeceğini aktardı. 

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

YENİ HAFTADA YAĞMUR BULUTLARI KENTİ TERK EDİYOR

9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar yeniden yükselecek ve yağmur bulutları kenti terk edecek.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, özellikle sabah erken saatlerde hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 12-14°C aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği öngörülüyor.”

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un İstanbul için yayımladığı 7 günlük raporu şe şekilde;

TarihHava DurumuEn DüşükEn YüksekYağış
5 Kasım Perşembe🌧️ Yağmurlu9°C12°C1-4 kg/m²
6 Kasım Cuma🌦️ Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu8°C12°C1-2 kg/m²
7 Kasım Cumartesi🌦️ Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu8°C12°C1-4 kg/m²
8 Kasım Pazar⛅ Parçalı bulutlu7°C12°CBeklenmiyor
9 Kasım Pazartesi🌤️ Parçalı ve az bulutlu7°C14°CBeklenmiyor
10 Kasım Salı⛅ Parçalı bulutlu7°C13°CBeklenmiyor
11 Kasım Çarşamba⛅ Parçalı bulutlu8°C15°CBeklenmiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji il il uyarı listesini yayımladı: 2 kente turuncu, 14 ile sarı kod verildi
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler
İstanbul'da sağanak felaketi: Çatalca'da dere taştı, serayı basan sular ürünleri mahvetti
ETİKETLER
#İstanbul
#hava durumu
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Hava Tahmin Raporu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.