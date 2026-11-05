Hafta sonu plan yapanlar dikkat! AKOM İstanbulluları gün vererek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5-11 Kasım tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak, hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağını ve özellikle sabah erken saatlerde hafif yağış geçişleri yaşanacağını bildirdi.

Hafta boyunca İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıklar genel olarak 12-14 derece aralığında, mevsim normallerinde seyredecek.

9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklar 9 Kasım'dan itibaren yeniden yükselecek ve yağmur bulutları kenti terk edecek.