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İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:44
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1
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

İstanbul’da birçok bölge dün akşam saatleri itibariyle karanlığa gömüldü. Şiddetli yağış ve fırtınanın hakim olduğu kentte, tüm geceyi karanlıkta geçiren vatandaşlar, 5 Kasım Perşembe gününe de elektriksiz başladı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede planlı kesinti uygulandığı belirtilirken, elektriklerin geleceği saatler de ilçe ilçe belli oldu. İşte detaylar…

2
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

İstanbul’da 5 Kasım Perşembe günü Bakırköy, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Silivri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Fatih ve Şişli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

3
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz bir durum yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların yapılacağı saat aralıkları kamuoyu ile paylaşıldı. Bununla birlikte özellikle dün gerçekleşen kuvvetli sağanak ve fırtınanın ardından oluşan anlık arızalara da müdahale edilmeye devam edildiği kaydedildi.

4
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Öte yandan vatandaşlar elektrik kesintileri ile ilgili detayları hem 186 numaralı telefon hattından hem de internet üzerinden öğrenebiliyor.  Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ, Anadolu yakasındaki kesintiler ise AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

5
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Bakırköy-Yeşilköy Mahallesi

09:00-17:00

6
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Arnavutköy-Arnavutköy Merkez Mahallesi

09:00-16:00

7
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Arnavutköy-Anadolu Mahallesi

09:00-16:00

8
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Bağcılar-15 Temmuz Mahallesi

09:00-17:00

9
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Bahçelievler-Bahçelievler Mahallesi

10:00-18:00

10
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Esenyurt-Yunus Emre Mahallesi

11:00-19:00

11
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Başakşehir-Başak Mahallesi

11:00-15:00

12
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Beşiktaş-Etiler Mahallesi

09:00-17:00

13
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi

13:00-15:00

14
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi

15:00-17:00

15
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi

09:00-11:00

16
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Esenler-Namık Kemal Mahallesi

12:00-17:00

17
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Silivri-Yenimahalle

09:00-17:00

18
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Silivri-Cumhuriyet Mahallesi

09:00-17:00

19
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Sultangazi-Esentepe Mahallesi

10:00-17:00

20
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Gaziosmanpaşa-Karadeniz Mahallesi

10:00-17:00

21
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Gaziosmanpaşa-Karayolları Mahallesi

09:00-17:00

22
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi

09:00-17:00

23
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi

09:00-17:00

24
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Eyüpsultan-Esentepe Mahallesi

09:00-17:00

25
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi

09:00-17:00

26
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Kağıthane-Hamidiye Mahallesi

11:20-18:20

27
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Küçükçekmece-Mehmet Akif Mahallesi

11:00-15:00

28
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Sarıyer-Maden Mahallesi

09:00-17:00

29
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Sarıyer-Zekeriyaköy Mahallesi

10:00-18:00

30
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi

09:00-16:00

31
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Fatih Atikali Mahallesi

10:30-18:30

32
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi

09:00-17:00

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