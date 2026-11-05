İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

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İstanbul
İstanbul’da birçok bölge dün akşam saatleri itibariyle karanlığa gömüldü. Şiddetli yağış ve fırtınanın hakim olduğu kentte, tüm geceyi karanlıkta geçiren vatandaşlar, 5 Kasım Perşembe gününe de elektriksiz başladı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede planlı kesinti uygulandığı belirtilirken, elektriklerin geleceği saatler de ilçe ilçe belli oldu. İşte detaylar…
İstanbul’da 5 Kasım Perşembe günü Bakırköy, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Silivri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Fatih ve Şişli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada vatandaşların olumsuz bir durum yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların yapılacağı saat aralıkları kamuoyu ile paylaşıldı. Bununla birlikte özellikle dün gerçekleşen kuvvetli sağanak ve fırtınanın ardından oluşan anlık arızalara da müdahale edilmeye devam edildiği kaydedildi.
Öte yandan vatandaşlar elektrik kesintileri ile ilgili detayları hem 186 numaralı telefon hattından hem de internet üzerinden öğrenebiliyor. Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ, Anadolu yakasındaki kesintiler ise AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
Bakırköy-Yeşilköy Mahallesi
09:00-17:00
Arnavutköy-Arnavutköy Merkez Mahallesi
09:00-16:00
Arnavutköy-Anadolu Mahallesi
09:00-16:00
Bağcılar-15 Temmuz Mahallesi
09:00-17:00
Bahçelievler-Bahçelievler Mahallesi
10:00-18:00
Esenyurt-Yunus Emre Mahallesi
11:00-19:00
Başakşehir-Başak Mahallesi
11:00-15:00
Beşiktaş-Etiler Mahallesi
09:00-17:00
Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi
13:00-15:00
Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi
15:00-17:00
Beylikdüzü-Cumhuriyet Mahallesi
09:00-11:00
Esenler-Namık Kemal Mahallesi
12:00-17:00
Silivri-Yenimahalle
09:00-17:00
Silivri-Cumhuriyet Mahallesi
09:00-17:00
Sultangazi-Esentepe Mahallesi
10:00-17:00
Gaziosmanpaşa-Karadeniz Mahallesi
10:00-17:00
Gaziosmanpaşa-Karayolları Mahallesi
09:00-17:00
Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi
09:00-17:00
Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi
09:00-17:00
Eyüpsultan-Esentepe Mahallesi
09:00-17:00
Eyüpsultan-Karadolap Mahallesi
09:00-17:00
Kağıthane-Hamidiye Mahallesi
11:20-18:20
Küçükçekmece-Mehmet Akif Mahallesi
11:00-15:00
Sarıyer-Maden Mahallesi
09:00-17:00
Sarıyer-Zekeriyaköy Mahallesi
10:00-18:00
Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi
09:00-16:00
Fatih Atikali Mahallesi
10:30-18:30
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi
09:00-17:00