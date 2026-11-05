İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İşte elektriklerin geleceği saatler

İstanbul’da birçok bölge dün akşam saatleri itibariyle karanlığa gömüldü. Şiddetli yağış ve fırtınanın hakim olduğu kentte, tüm geceyi karanlıkta geçiren vatandaşlar, 5 Kasım Perşembe gününe de elektriksiz başladı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede planlı kesinti uygulandığı belirtilirken, elektriklerin geleceği saatler de ilçe ilçe belli oldu. İşte detaylar…