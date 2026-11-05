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Dünya
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:17

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

Türkiye genelinde yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasi eğilim özelliklerini temsil eden 2 bin 400 kişinin katılımıyla 26–30 Ekim 2026 tarihleri arasında Orta Doğu ve Akdeniz'deki bölgesel gelişmelerle ilgili anket düzenlendi. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmelere ilişkin görüşler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:17

Areda Survey'in 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türk halkının Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki kritik gelişmelere ilişkin görüşlerini ortaya koydu. Araştırmada ile deniz yetki alanları anlaşmasının onaylanmasını olumlu karşılayanların oranı yüzde 53,5 olurken, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nı doğru bulanların oranı yüzde 46,9 olarak ölçüldü. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının 'nı sabote etme amacı taşıdığını düşünenlerin oranı ise yüzde 52,6 oldu.

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASINA YÜZDE 53,5 DESTEK

Areda Survey, Türkiye'nin dış politika gündeminde öne çıkan gelişmelere ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu. 26–30 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, Libya ile deniz yetki alanları anlaşması, dört ülke arasında imzalanan Bedir Mutabakatı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının nedenleri hakkında vatandaşların görüşleri ele alındı.

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Libya Temsilciler Meclisi tarafından 20 Ekim 2026'da onaylandı. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları açısından önem taşıyan bu gelişme, araştırma kapsamında kamuoyuna soruldu.

Katılımcıların yüzde 53,5'i Libya Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylamasını olumlu değerlendirirken, yüzde 10,2'si olumsuz buldu. Konuya ilişkin fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,2 olarak araştırmaya yansıdı.

BEDİR MUTABAKATI'NA YÜZDE 46,9 DESTEK

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında 21 Ekim 2026'da imzalanan Bedir Mutabakatı, savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı, araştırma-geliştirme ve teknik askerî eğitim alanlarında iş birliğini öngörüyor.

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

Araştırmada katılımcılara dört ülke arasındaki savunma iş birliğini nasıl değerlendirdikleri soruldu.
Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 46,9'u Bedir Mutabakatı'nı doğru bulurken, yüzde 22,3'ü yanlış bulduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 30,8'i ise bu konuda fikri olmadığını ifade etti.

HUSİ SALDIRILARINDA YÜZDE 52,6 SABOTAJ GİRİŞİMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırmanın bir diğer başlığında Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının nedenlerine ilişkin kamuoyu değerlendirmeleri ele alındı.

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

Katılımcılara "Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sizce nedeni nedir?" sorusu yöneltildi. "Mekke Anlaşması'nı sabote etme düşüncesi" yanıtı verenlerin oranı yüzde 52,6, saldırıların nedenini intikam alma duygusuna bağlayanların oranı ise yüzde 47,4 oldu.

Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları
Türk halkından dev savunma ittifakına onay: Libya ve Bedir Mutabakatı sonrası çarpıcı anket sonuçları

 

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#Areda Survey
#libya
#Husi
#Mekke Anlaşması
#Bedir Mutabakatı
#Dünya
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