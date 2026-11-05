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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:58

Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda

Türkiye'de sigara kullanımına yönelik yeni yasaklar gündemde. AK Parti tarafından hazırlıkları sürdürülen düzenlemeyle, açık alanlarda sigara içilmesine yönelik kısıtlamaların genişletilmesi planlanıyor. Çalışmada Japonya ve Avustralya modellerinin incelenirken, masadaki seçenekler de belli oldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:58

Sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni yasal düzenleme için çalışmalar sürüyor. tarafından hazırlanan teklifin bütçe görüşmelerinin ardından gündemine gelmesi beklenirken, özellikle açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni sınırlamalar üzerinde duruluyor.

Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda

ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Ocak-şubat döneminde Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Yeni yapıyla kaçak, sağlığa zararlı ve merdiven altı üretilen takviye gıdaların önüne geçilecek.

Tarım, Sağlık, Sanayi Bakanlıkları ile YÖK’ün içinde yer alacağı ortak bir denetim mekanizması kurulacak.

Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda

KİMLİK DOĞRULAMALI SATIŞ

Sigara yasaklarını genişletmek için Japonya ve Avustralya’daki sert uygulamalar incelemeye alındı. Japonya modeliyle kimlik doğrulamalı satış, özel içim alanları ve sokak kısıtlamaları gündeme gelecek.

Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda

PARK, PLAJ VE DURAKLARDA SİGARA YASAĞI GÜNDEMDE

Avustralya modelinde ise park, plaj, durak gibi açık alanlarda dahi ciddi sınırlandırmalar uygulanıyor. Bu ülkede açık hava mekânlarında sigara içilen alanlar toplam alanın yüzde 50’sini geçemiyor.

Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda
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ETİKETLER
#tarım bakanlığı
#AK Parti
#Sağlık Bakanlığı
#Sanayi Bakanlığı
#meclis
#Gündem
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