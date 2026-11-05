Açık havada sigara içmek yasaklanıyor: Yeni kısıtlamalar Meclis yolunda

Sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni yasal düzenleme için çalışmalar sürüyor. AK Parti tarafından hazırlanan teklifin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenirken, özellikle açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni sınırlamalar üzerinde duruluyor.

ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Ocak-şubat döneminde Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Yeni yapıyla kaçak, sağlığa zararlı ve merdiven altı üretilen takviye gıdaların önüne geçilecek.

Tarım, Sağlık, Sanayi Bakanlıkları ile YÖK’ün içinde yer alacağı ortak bir denetim mekanizması kurulacak.

KİMLİK DOĞRULAMALI SATIŞ

Sigara yasaklarını genişletmek için Japonya ve Avustralya’daki sert uygulamalar incelemeye alındı. Japonya modeliyle kimlik doğrulamalı satış, özel içim alanları ve sokak kısıtlamaları gündeme gelecek.

PARK, PLAJ VE DURAKLARDA SİGARA YASAĞI GÜNDEMDE

Avustralya modelinde ise park, plaj, durak gibi açık alanlarda dahi ciddi sınırlandırmalar uygulanıyor. Bu ülkede açık hava mekânlarında sigara içilen alanlar toplam alanın yüzde 50’sini geçemiyor.