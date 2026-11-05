Gelin çıkacağı evden cenazesi çıktı! 25 yaşındaki Safiye'ye yürek yakan veda

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İstanbul
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nden bir hafta sonra gelin gireceği Denizli'deki evini temizlemeye giderken Kuyucak ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna konulan telli duvak ile genç kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.