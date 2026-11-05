Çay içerken dehşeti yaşadı: Otomobil kaldırımdaki kişiye böyle çarptı

Niğde'de kaldırımda çay içen kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 24 Ekim'de yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki bir kişi aracı son anda fark ederek uzaklaşırken, otomobil ise çay içen kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kaldırımdaki bir kişinin aracı son anda fark ederek uzaklaştığı, otomobilin ise çay içen kişiye çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.