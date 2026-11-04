Ali Babacan'ın arkadaşı feci şekilde can verdi: Otomobil kaza ihbarı gönderdi, kahreden görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'de 112 acil çağrı merkezine kaza bildirimi gönderen otomobilde iş adamının öldüğü ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından lüks otomobilin alev alev yandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ALİ BABACAN'IN YAKIN ARKADAŞI

Öte yandan, iş adamının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası tespit edilecek. Zeynel Artemis'in kalp krizi geçirerek, aracıyla ormanlık alana daldığı ihtimali üzerinde durulurken, aracın ise nasıl yanmaya başladığı konusu netlik kazanmadı. Artemis'in, Deva Partisi'nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi. Cenaze ise defnedilmek üzere Siirt'e gönderildi.