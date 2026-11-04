Merter'de pes dedirten hırsızlık anı: 15 yıllık ticari geçmişimizi birkaç saniyede kaybettik

Güngören Merter'de yurt içi ve uluslararası pazarlara yönelik hazır giyim üretimi yapan bir firmada meydana gelen hırsızlık olayında, iş yerinin yazıhane bölümünde bulunan 2 cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonlarda 15 yıllık ticari geçmişe ait önemli verilerin bulunduğunu belirten firma sahibi Orhan Arslan, "Telefonun yenisini alabilirsiniz ama 15 yıllık ticari geçmişi parayla satın alamazsınız" dedi.