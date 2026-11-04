UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sona eren kritik mücadelenin ardından Alman ekibinin genç ve yetenekli orta sahası Bilal El Khannouss, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart'ın genç orta sahası Bilal El Khannouss, maç sonrası yaptığı açıklamalarda transfer iddialarına yanıt vererek sadece Galatasaray'da oynayabileceğini belirtti. Bilal El Khannouss, maçın zor geçtiğini ancak son vuruşlarda daha bitirici olmaları gerektiğini ifade etti. Galatasaray'ın oyun planına karşı iyi bir savunma kurgusu oluşturduklarını belirtti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan El Khannouss, teklif alıp almadığı sorusuna 'Allah bilir' yanıtını verdi. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'i överek, üst düzey bir forvet olduğunu söyledi. El Khannouss, gelecekte Türkiye'de forma giymesi halinde sadece Galatasaray'da oynayacağını dile getirdi.

Maçın değerlendirmesinden transfer iddialarına kadar birbirinden çarpıcı ifadeler kullanan Faslı futbolcunun sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"SON VURUŞLARDA DAHA BİTİRİCİ OLMALIYDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ancak hücum hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

El Khannouss, maçın geneline ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın oyun planına karşı iyi bir savunma kurgusu oluşturduklarını vurgulayan genç oyuncu, "Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum" diye konuştu.

TRANSFER SORUSUNA "ALLAH BİLİR" CEVABI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla sarı-kırmızılı kulüple anılan Bilal El Khannouss'a, Galatasaray'dan resmi bir teklif alıp almadığı yönünde doğrudan bir soru yöneltildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, bu soru karşısında İngilizce olarak "Allah bilir" cevabını vererek transfer döneminde yaşananlara kapıyı tamamen kapatmadı ve merak uyandıran gizemli bir tavır sergiledi.

VİCTOR OSİMHEN’E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mücadele boyunca rakip sahada dikkat çeken isimlerden biri olan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuşan El Khannouss, Nijeryalı golcünün kalitesine ayrı bir parantez açtı.

Osimhen'in üst düzey bir futbolcu olduğunun altını çizen Faslı oyuncu, "Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur" diyerek meslektaşını tebrik etti.

"TÜRKİYE'YE GELİRSEM SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

Röportajın en çok ses getiren ve sarı-kırmızılı taraftarları adeta havalara uçuran kısmı ise Türkiye'de gelecekte forma giyip giymeyeceğine dair sorulan soru oldu. Gelecekte Süper Lig'de oynamaya yeşil ışık yakan Bilal El Khannouss, sarı-kırmızılı camiaya olan bakışını şu net ve iddialı sözlerle özetledi:

"İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım."

Yıldız futbolcunun bu net ve samimi açıklamaları, gelecek transfer dönemlerinde adının yeniden Galatasaray ile anılacağının en büyük sinyali olarak yorumlandı.