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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:18

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Alman ekibinin yıldızı Bilal El Khannouss’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüple adı anılan Faslı futbolcu, transfer iddialarına ve geleceğine dair sarf ettiği sözlerle Türk futbol kamuoyunun ve sarı-kırmızılı taraftarların odağına yerleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:18

'nin 4. haftasında 'ta ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-0'lık galibiyetiyle sona eren kritik mücadelenin ardından Alman ekibinin genç ve yetenekli orta sahası Bilal El Khannouss, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart'ın genç orta sahası Bilal El Khannouss, maç sonrası yaptığı açıklamalarda transfer iddialarına yanıt vererek sadece Galatasaray'da oynayabileceğini belirtti.
Bilal El Khannouss, maçın zor geçtiğini ancak son vuruşlarda daha bitirici olmaları gerektiğini ifade etti.
Galatasaray'ın oyun planına karşı iyi bir savunma kurgusu oluşturduklarını belirtti.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan El Khannouss, teklif alıp almadığı sorusuna 'Allah bilir' yanıtını verdi.
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'i överek, üst düzey bir forvet olduğunu söyledi.
El Khannouss, gelecekte Türkiye'de forma giymesi halinde sadece Galatasaray'da oynayacağını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Maçın değerlendirmesinden transfer iddialarına kadar birbirinden çarpıcı ifadeler kullanan Faslı futbolcunun sözleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

"SON VURUŞLARDA DAHA BİTİRİCİ OLMALIYDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ancak hücum hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

El Khannouss, maçın geneline ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Galatasaray'ın oyun planına karşı iyi bir savunma kurgusu oluşturduklarını vurgulayan genç oyuncu, "Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum" diye konuştu.

TRANSFER SORUSUNA "ALLAH BİLİR" CEVABI 

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla sarı-kırmızılı kulüple anılan Bilal El Khannouss'a, Galatasaray'dan resmi bir teklif alıp almadığı yönünde doğrudan bir soru yöneltildi.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Başarılı orta saha oyuncusu, bu soru karşısında İngilizce olarak "Allah bilir" cevabını vererek transfer döneminde yaşananlara kapıyı tamamen kapatmadı ve merak uyandıran gizemli bir tavır sergiledi.

VİCTOR OSİMHEN’E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mücadele boyunca rakip sahada dikkat çeken isimlerden biri olan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen hakkında da konuşan El Khannouss, Nijeryalı golcünün kalitesine ayrı bir parantez açtı.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Osimhen'in üst düzey bir futbolcu olduğunun altını çizen Faslı oyuncu, "Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur" diyerek meslektaşını tebrik etti.

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

"TÜRKİYE'YE GELİRSEM SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

Röportajın en çok ses getiren ve sarı-kırmızılı taraftarları adeta havalara uçuran kısmı ise Türkiye'de gelecekte forma giyip giymeyeceğine dair sorulan soru oldu. Gelecekte Süper Lig'de oynamaya yeşil ışık yakan Bilal El Khannouss, sarı-kırmızılı camiaya olan bakışını şu net ve iddialı sözlerle özetledi:

"İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım."

Galatasaray zaferi sonrası Stuttgart'ın yıldızından transfer itirafı! Taraftarlar çıldırdı

Yıldız futbolcunun bu net ve samimi açıklamaları, gelecek transfer dönemlerinde adının yeniden Galatasaray ile anılacağının en büyük sinyali olarak yorumlandı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#rams park
#Bilal El Khannouss
#Spor
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