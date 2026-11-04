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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:13

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılı bitmeden personel alım ilanına çıkılacağını duyurmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter ve temizlik görevlisi gibi kadrolarda çalışmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve kontenjan dağılımını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı açıklandı mı?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:13

38 bin personel alımı ilanı için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce aday, sözleşmeli personel ve işçi alımına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. ’ın 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını bildirmesi, adayların beklentisini artırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. Erdoğan, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmesinde 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilan yayımlanacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında, “2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı. Öte yandan KPSS 2026 Ortaöğretim sonuçları açıklandıktan sonra personel alımlarının yapılması bekleniyor. 

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların hangi gün başlayacağı ve ne zaman sona ereceği, Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi ilanla netleşecek. Adayların başvuru sürecinde izlenecek yol, tercih işlemleri ve başvuru platformuna ilişkin ayrıntılar da henüz belli olmadı. Başvuru takvimi için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

38 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı da henüz açıklanmadı. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter, büro personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi unvanlarda alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin kesin liste yayımlanmış değil.

Her branşa ayrılacak kontenjan sayısı, mezuniyet koşulları ve diğer başvuru şartları resmi ilanla birlikte belli olacak. Bu nedenle adayların sosyal medyada paylaşılan veya henüz doğrulanmamış kontenjan listelerini kesin bilgi olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA EN ÇOK HANGİ KADROLAR TERCİH EDİLDİ?

Adaylar, 2026 yılı alımında hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrılacağını araştırırken önceki alımlardaki dağılımı da inceliyor. 2025 yılı toplam kontenjanlarında en yüksek sayı hemşire kadrosunda yer aldı.

2025 yılı alımlarında branşlara göre kontenjan dağılımı şöyleydi:

Hemşire  14.042, Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)    3.595, Ebe    2.085, Sağlık Teknikeri (Röntgen)  1.880, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)  1.786, Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 753, Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) 700

2025 yılındaki kontenjanlar, 2026 yılında yapılması beklenen 38 bin kişilik alımın branş dağılımını göstermiyor. Yeni alımda hangi kadrolara kaç kişi alınacağı, yayımlanacak resmi kontenjan listesiyle kesinlik kazanacak.

ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Sağlık Bakanlığı
#2026
#Kpss 2026
#38 Bin Personel Alımı
#Ekonomi
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