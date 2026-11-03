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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:49

Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026

El emeğinin zarafetini yansıtan dantel örgüler, 2026 yılında yeniden moda dünyasının dikkatini çekiyor. Bir dönem özellikle çeyizlerde, masa örtülerinde ve ev tekstilinde karşımıza çıkan tığ işi danteller, artık çok daha farklı tasarımlarla gündemde. Geleneksel motiflerin modern çizgilerle buluştuğu yeni modeller; bluzlardan çantalara, perde süslerinden dekoratif aksesuarlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Üstelik dantel modası yalnızca ev dekorasyonuyla sınırlı kalmıyor. El emeği ürünlere ilginin artmasıyla birlikte tığ işi parçalar günlük giyimin de öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:49

2026 yılında dantel örgülerde öne çıkan en önemli özellik ise sade ama gösterişli tasarımlar. İnce iplerle hazırlanan zarif motifler, büyük çiçek desenleri, geometrik şekiller ve file örgüler, tutkunlarının ilgisini çekiyor. Peki, bu yıl hangi dantel modelleri ön plana çıkıyor? İşte 2026'nın dikkat çeken dantel trendleri.

2026'DA DANTEL MODASI YENİDEN GÜNDEMDE!

Geçmiş yılların el işi geleneğini günümüzün moda anlayışıyla bir araya getiren dantel örgüler, 2026 yılında farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle doğal tonlar, krem, ekru, beyaz, bej ve pastel renkler dantel modellerinde sıkça tercih ediliyor.

Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026

Geleneksel beyaz danteller klasik görünümünü korurken renkli iplerle hazırlanan tasarımlar da daha fazla ilgi görüyor. Özellikle yaz aylarında kullanılabilecek ince tığ işi bluzlar, omuz şalları, yelekler ve çantalar dikkat çekiyor.

ÇİÇEK MOTİFLİ DANTELLER YİNE ÇOK KONUŞULACAK!

2026'nın öne çıkan dantel modellerinin başında çiçek motifleri geliyor. Küçük papatya desenlerinden büyük gül motiflerine kadar farklı çiçek figürleri, tığ işi örgülere hareketli bir görünüm kazandırıyor. Özellikle birbirine eklenerek hazırlanan çiçek motifleri; masa örtülerinde, runner modellerinde, yatak örtülerinde ve dekoratif örtülerde tercih ediliyor. Renkli çiçeklerin beyaz veya krem zemin üzerinde kullanılması da dikkat çeken tasarımlar arasında.

Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026

FİLE DANTEL BLUZLAR YAZ MODASININ GÖZDESİ OLACAK!

Dantel örgüler yalnızca evlerde kullanılan dekoratif ürünlerle sınırlı değil. 2026 yılında giyim parçalarında da tığ işi detayların öne çıkması bekleniyor. Özellikle file örgü tekniğiyle hazırlanan bluzlar, yazlık üstler ve hafif hırkalar dikkat çekiyor. Delikli ve geçirgen yapısıyla yaz aylarında rahat bir kullanım sunan bu modeller, şortlar, etekler ve keten pantolonlarla kombinlenebiliyor.

VİNTAGE DANTEL MASA ÖRTÜLERİ GERİ DÖNÜYOR!

Anneannelerimizin evlerinde sıkça gördüğümüz klasik dantel masa örtüleri de 2026 yılında yeniden ilgi görüyor. Özellikle yuvarlak, oval ve dikdörtgen biçimli masa örtüleri, nostaljik dekorasyon anlayışını sevenlerin tercihleri arasında bulunuyor.

İnce tığ işi detaylarla hazırlanan büyük masa örtüleri, yemek masalarına klasik bir hava katarken küçük dantel örtüler sehpa, konsol ve komodin üzerinde kullanılabiliyor.

Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026

Tığ İŞİ ÇANTALARDA DANTEL ŞIKLIĞI!

Dantel trendinin dikkat çeken bir diğer adresi ise çantalar. Özellikle yazlık kombinlerde kullanılan tığ işi çantalar, 2026 yılında farklı motiflerle öne çıkıyor. File örgülü alışveriş çantaları, çiçek motifli omuz çantaları ve küçük el çantaları el işi meraklılarının ilgisini çekiyor. Ahşap saplarla tamamlanan modeller ise doğal ve nostaljik bir görünüm sunuyor.

KARE MOTİFLER VE GEOMETRİK DESENLER ÖN PLANDA!

Kare motifler, tığ işi dünyasının klasiklerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılında bu geleneksel teknik, farklı renkler ve geometrik desenlerle yeniden yorumlanıyor. Birbirine eklenen kare motiflerden yatak örtüleri, battaniyeler, yastık kılıfları ve hırkalar hazırlanabiliyor. Özellikle krem, kahverengi, tarçın ve pastel tonlarının bir arada kullanıldığı modeller dikkat çekiyor.

KLASİK BEYAZ DANTELDEN RENKLİ MODELLERE KADAR GENİŞ SEÇENEK!

2026 dantel trendlerinde renk seçimi de önemli bir yere sahip. Klasik beyaz ve ekru modeller zamansız görünümünü korurken pastel renkler daha genç ve hareketli tasarımlarda kullanılıyor.

Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026
RenkKullanım Alanı
Ekru ve kremKlasik, sade ve zarif modeller için.
Pudra pembeÇiçek motifleri ve dekoratif örtülerde.
Bebek mavisiYazlık bluz ve şallarda.
Adaçayı yeşiliModern ev dekorasyonu ürünlerinde.
Tarçın ve kahverengiVintage tarzı çanta ve örtülerde.
BeyazGeleneksel dantel modellerinde.
Dantel örgüler geri döndü! En trend tığ işi dantel modelleri 2026

DANTEL ÖRMEK İSTEYENLER HANGİ İPLERİ TERCİH ETMELİ?

Dantel örgülerde kullanılacak iplik, ortaya çıkacak ürünün görünümünü ve kullanımını doğrudan etkiliyor. İnce pamuklu ipler, özellikle masa örtüsü, sehpa örtüsü ve klasik dantel modellerinde tercih ediliyor.
 

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ETİKETLER
#tığ işi
#El İşi
#masa örtüsü
#bluz
#Örgü & Hobi
#Dantel Örgüler
#Mavi Kadin
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