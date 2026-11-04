Polis kovalamacası kazayla sonlandı: Kocaeli’de Yunus timinin karıştığı kaza kamerada

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İstanbul
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yunus timi motosikletli bir kişiyi takibe aldı. Polisler hızla takibe devam ederken, aynı yönde seyreden bir otomobil sola dönmek istediği sırada Yunus timinin motosikletine çaptı. Araçta bulunan iki polisin çarpmanın etkisiyle yerde sürüklendi. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.