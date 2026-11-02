Kavşakta feci çarpışma: Karabük’teki korkutan kaza kamerada

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İstanbul
Karabük’te 61 yaşındaki Hasan A.’nın kullandığı cip merkez istikametinden kavşağa doğru sol şeritte ilerlediği sırada, orta şeritten Atatürk Bulvarı yönüne kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen 60 yaşındaki Ahmet Ö.’nün kullandığı ciple çarpıştı. Kazada, yolcu konumunda bulunan 61 yaşındaki Zehra A. hafif yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.