Osmaniye'deki feci kazadan acı haber: Motosiklet refüje çarparak böyle devrildi

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İstanbul
Osmaniye'de refüje çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Ali Candan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, arkasındaki kişinin ise yaralandığını belirledi.
Yaralı, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.