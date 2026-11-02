İstanbul'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: Anne, baba ve oğlu genç sürücüye aynı anda saldırdı

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Florya Mahallesi’nde iki sürücü arasındaki yol verme tartışması kısa sürede büyüdü. Bunun üzerinde araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür etti, ardından tokat atmaya başladı. Saldırı sırasında ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.