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Avcılar'da okul önündeki kavga kamerada! Bekçi önce biber gazı sıktı ardından silaha sarıldı

'da 30 Ekim Cuma sabahı Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu önünde  çıkan kavganın görüntüleri yayımlandı.

İddiaya göre, çocuğunu okula getiren M.S. isimli veli ve trafikteki bir sürücü arasında tartışma çıktı. Bu esnada olaya müdahale eden G.Ö. isimli mahalle bekçisi, M.S.'ye aracını okulun önünden çekmesini söyledi. Otomobilini çeken M.S., geri dönerek bekçi ile tartışmaya başladı. Bekçi G.Ö., tartışma sırasında M.S.'ye biber gazı ile müdahale etti. Şahsın kendisini itmesi üzerine silahına davranan bekçi, M.S. isimli veliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan M.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.S.'nin otomobiliyle okul önünde durduğu, arkadaki sürücülerin korna çalarak tepki göstermesinin ardından mahalle bekçisi G.Ö.'nün olaya müdahale ettiği görüldü. Görüntülerin devamında M.S.'nin aracını okul önünden çektiği, ardından bekçinin yanına gelerek tartıştığı anlar yer aldı. Bekçi G.Ö.'nün M.S.'ye defalarca biber gazı sıktığı ve ardından tabancasını çekerek ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle bekçisi G.Ö.'nün tutuklandığı, bacağından yaralanan veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Avcılar'da okul önündeki kavga kamerada! Bekçi önce biber gazı sıktı ardından silaha sarıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Avcılar'da bir velinin, çocuğunu okula bırakırken trafik magandalarıyla yaşadığı tartışma sırasında mahalle bekçisi tarafından vurulması olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Ekim Cuma sabahı Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu önünde meydana geldi.
Çocuğunu okula getiren M.S. isimli veli ile trafikteki bir sürücü arasında tartışma çıktı.
Mahalle bekçisi G.Ö., M.S.'den aracını okulun önünden çekmesini istedi.
Tartışma sırasında bekçi G.Ö., M.S.'ye biber gazı sıktı ve ardından M.S.'nin kendisini itmesi üzerine silahla bacağından vurdu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bekçinin M.S.'ye biber gazı sıktığı ve ardından ateş ettiği anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmada mahalle bekçisi G.Ö. tutuklandı, veli M.S. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
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