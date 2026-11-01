Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Süper Lig’de lider olan Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Yönetim ve teknik heyet Avrupa maçlarını düşünerek takviye yapılması gereken mevkileri belirliyor.

Özellikle son dönemde kadro derinliğini arttırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, dünya pazarındaki scout ağını daha da aktif hale getirdi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren Rusya patentli üç genç futbolcu şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFERDE ROTAYI RUSYA'YA DÖNDÜRDÜ

Bu oyunculardan ilki CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matyev Kislyak. Kislyak 21 yaşında. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız 3 asistlik bir performans sergiledi.

Diğer bir oyuncu ise Kisylak ile aynı takımda forma giyen hücum oyuncusu Kirill Glebov. Glebov 20 yaşında. Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.

Listenin son ismi ise Zenit'in Kazak savunmacısı Nuralı Alip. 26 yaşındaki Kazak stoper bu sezon Zenit forması ile 13 maça çıktı.

Özellikle genç yeteneklerin Süper Lig'e ve Galatasaray'ın projelerine sıcak bakması, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimin elini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

SANE VE SARA AYRILABİLİR

Gelen oyuncu planlamasının yanı sıra, kadroda yeterli süre bulamayan veya beklentilerin altında kalan isimler için de ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beklentileri karşılayamayan Leroy Sane ile yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun ara dönemde takımdan ayrılma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

Ayrıca sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Gabriel Sara için de yönetimi tatmin edecek çok yüksek ve cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturulabileceği ifade ediliyor.