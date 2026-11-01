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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:36

Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Süper Lig ve Avrupa'da kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet hem takviye yapılması gereken bölgeleri hem de gidecek isimleri belirliyor. Ara transfer döneminde hedefteki 3 futbolcu belli oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:36

Süper Lig’de lider olan ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Yönetim ve teknik heyet Avrupa maçlarını düşünerek takviye yapılması gereken mevkileri belirliyor.

Özellikle son dönemde kadro derinliğini arttırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, dünya pazarındaki scout ağını daha da aktif hale getirdi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren Rusya patentli üç genç futbolcu şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFERDE ROTAYI RUSYA'YA DÖNDÜRDÜ

Bu oyunculardan ilki forması giyen genç orta saha Matyev Kislyak. Kislyak 21 yaşında. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Diğer bir oyuncu ise Kisylak ile aynı takımda forma giyen hücum oyuncusu Kirill Glebov. Glebov 20 yaşında. Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.

Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Listenin son ismi ise 'in Kazak savunmacısı Nuralı Alip. 26 yaşındaki Kazak stoper bu sezon Zenit forması ile 13 maça çıktı.

Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Özellikle genç yeteneklerin Süper Lig'e ve Galatasaray'ın projelerine sıcak bakması, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimin elini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

SANE VE SARA AYRILABİLİR

Gelen oyuncu planlamasının yanı sıra, kadroda yeterli süre bulamayan veya beklentilerin altında kalan isimler için de ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beklentileri karşılayamayan Leroy Sane ile yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun ara dönemde takımdan ayrılma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray'dan ara transfer harekatı: Hedefteki 3 futbolcu belirlendi

Ayrıca sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Gabriel Sara için de yönetimi tatmin edecek çok yüksek ve cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturulabileceği ifade ediliyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#zenit
#cska moskova
#Matyev Kislyak
#Kirill Glebov
#Spor
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