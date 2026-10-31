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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:28

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanından net bir galibiyetle dönerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da, bir yandan da devre arası transfer dönemi için hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda operasyon sinyali verilirken, hayal kırıklığı oluşturan yıldız isimle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:28

'in 10. haftasında konuk olduğu 'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Cimbom, ligin gelecek haftasında sahasında 'i konuk etmeye hazırlanırken, arka planda ise ocak ayı kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI: İLK YOLCU UGOCHUKWU

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan yönetim, bir yandan da performansıyla beklentileri karşılayamayan futbolcularla vedalaşmaya hazırlanıyor. 

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

Elde edilen kulis bilgisine göre; sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla katılan ancak geldiği günden bu yana beklenen katkıyı sağlayamayan Lesley Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız orta sahanın 'da mutsuz olduğu ifade edildi. Hem oyuncunun kendi ayrılık isteği hem de teknik heyetin raporu doğrultusunda, 22 yaşındaki futbolcunun kulübüne geri dönmesi planlanıyor.

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

KONYASPOR MAÇINDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu zorlu müsabakaya yedek kulübesinde başlayan genç ön libero, karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıkan Ugochukwu, bu karşılaşmalarda toplam 123 dakika sahada kalabildi. Skor katkısı üretemeyen Fransız futbolcu, bu süreçte 1 kez de kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan 1,90 boyundaki orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde yer alıyor. Galatasaray yönetiminin, ara transfer dönemi resmen başlamadan önce bu ayrılığı netleştirmesi ve kadroda boşalan kontenjanı takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyeler için değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor
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ETİKETLER
#galatasaray
#Süper Lig
#Futbol
#tümosan konyaspor
#Amed Sportif Faaliyetler
#Lesley Ugochukwu
#Spor
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