Galatasaray’da ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu ocakta gidiyor

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Cimbom, ligin gelecek haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etmeye hazırlanırken, arka planda ise ocak ayı kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI: İLK YOLCU UGOCHUKWU

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan yönetim, bir yandan da performansıyla beklentileri karşılayamayan futbolcularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

Elde edilen kulis bilgisine göre; sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla katılan ancak geldiği günden bu yana beklenen katkıyı sağlayamayan Lesley Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız orta sahanın Galatasaray'da mutsuz olduğu ifade edildi. Hem oyuncunun kendi ayrılık isteği hem de teknik heyetin raporu doğrultusunda, 22 yaşındaki futbolcunun kulübüne geri dönmesi planlanıyor.

KONYASPOR MAÇINDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olduğu zorlu müsabakaya yedek kulübesinde başlayan genç ön libero, karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıkan Ugochukwu, bu karşılaşmalarda toplam 123 dakika sahada kalabildi. Skor katkısı üretemeyen Fransız futbolcu, bu süreçte 1 kez de kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan 1,90 boyundaki orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde yer alıyor. Galatasaray yönetiminin, ara transfer dönemi resmen başlamadan önce bu ayrılığı netleştirmesi ve kadroda boşalan kontenjanı takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyeler için değerlendirmesi bekleniyor.