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Mevduat getirisi için vites yükseldi: Aylık kazanç 22 bin lirayı aştı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 16:03
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1
Mevduat getirisi

Bankaların mevduat faiz oranları 2026 Ekim ayının son günlerinde yeniden gündemde. 750 bin TL'sini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. 

2
ING, Anadolubank, Türkiye Finans ve Ziraat Dinamik

 ING, Anadolubank, Türkiye Finans ve Ziraat Dinamik yüzde 44'e varan oranlar sunarken, en yüksek net kazanç 22 bin 78 TL ile Hayat Finans Avantajlı Hesap'ta hesaplandı. İşte banka banka mevduat faiz 

3
Akbank – Serbest Plus Hesap

Yeni müşterilere özel kampanyalar
1. Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 20.612 TL
- Vade sonu tutar: 770.612 TL
- Süre sınırı olmadan günlük faiz.
 

4
2. ING – Turuncu Hesap

2. ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- İlk 90 gün hoş geldin faizi.
 

5
3. Fibabanka – Kiraz Hesap TL

3. Fibabanka – Kiraz Hesap TL
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.809 TL
- Vade sonu tutar: 770.809 TL
- Fonlu Kiraz ile ek faiz fırsatı.
 

6
4. Alternatif Bank – VOV Hesap

4. Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
- Günlük kazanç imkânı.
 

7
5. Anadolubank – Renkli Hesap

5. Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- Günlük faiz, vade beklemeden para çekme imkânı.
 

8
6. QNB – Kazandıran Günlük Hesap

6. QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 20.758 TL
- Vade sonu tutar: 770.758 TL.
 

9
7. Türkiye Finans – Günlük Hesap

7. Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %44
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- %15 stopaj avantajı, 95 gün hoş geldin getirisi.
 

10
8. Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

8. Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 20.245 TL
- Vade sonu tutar: 770.245 TL.

 

11
Diğer bankaların mevduat ve katılım hesapları 9. DenizBank – Kaptan Hesap

Diğer bankaların mevduat ve katılım hesapları
9. DenizBank – Kaptan Hesap
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 19.555 TL
- Vade sonu tutar: 769.555 TL.
 

12
10. Akbank – Vadeli Mevduat

10. Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38,25
- Net kazanç: 20.749 TL
- Vade sonu tutar: 770.749 TL.
 

13
11. Enpara – Vadeli Mevduat

11. Enpara – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,75
- Net kazanç: 18.308 TL
- Vade sonu tutar: 768.308 TL.
 

14
12. ON Dijital – ON Extra

12. ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 18.579 TL
- Vade sonu tutar: 768.579 TL.
 

15
13. Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap

13. Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 19.317 TL
- Vade sonu tutar: 769.317 TL.
 

16
14. Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

14. Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 18.584 TL
- Vade sonu tutar: 768.584 TL.
 

17
15. Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı

15. Kuveyt Türk – Alternatif Katılma Hesabı
- Kâr payı: %34,43
- Net kazanç: 18.677 TL
- Vade sonu tutar: 768.677 TL.
 

18
16. CEPTETEB – Marifetli Hesap

16. CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL.
 

19
17. getirfinans – Günlük Hesap

17. getirfinans – Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 18.522 TL
- Vade sonu tutar: 768.522 TL.
 

20
18. Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

18. Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %31,25
- Net kazanç: 16.952 TL
- Vade sonu tutar: 766.952 TL.
 

21
19. Hayat Finans – Katılım Hesabı

19. Hayat Finans – Katılım Hesabı
- Kâr payı: %36,94
- Net kazanç: 20.039 TL
- Vade sonu tutar: 770.039 TL.
 

22
20. TEB – Marifetli Hesap

20. TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL.
 

23
21. İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

21. İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
- Faiz oranı: %36,75
- Net kazanç: 20.194 TL
- Vade sonu tutar: 770.194 TL.
 

24
22. Hayat Finans – Avantajlı Hesap

22. Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,7
- Net kazanç: 22.078 TL
- Vade sonu tutar: 772.078 TL.
 

25
23. getirfinans – Vadeli Mevduat

23. getirfinans – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 18.173 TL
- Vade sonu tutar: 768.173 TL.
 

26
24. Aktif Bank – N Kolay Bono

24. Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 20.334 TL
- Vade sonu tutar: 770.334 TL.
- Mevduat ürünü değildir, TMSF kapsamında değildir.
 

27
25. Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

25. Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 16.274 TL
- Vade sonu tutar: 766.274 TL.
 

28
26. Halkbank – E-Mevduat

26. Halkbank – E-Mevduat
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 19.529 TL
- Vade sonu tutar: 769.529 TL.
 

29
27. Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı

27. Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
- Kâr payı: %28
- Net kazanç: 15.189 TL
- Vade sonu tutar: 765.189 TL.
 

30
28. Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

28. Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %42,25
- Net kazanç: 20.315 TL
- Vade sonu tutar: 770.315 TL.
 

31
29. ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

29. ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,5
- Net kazanç: 18.388 TL
- Vade sonu tutar: 768.388 TL.
 

32
30. HSBC – Modern Hesap

30. HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL.

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