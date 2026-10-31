Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaydı: Mattia Croci-Torti'den resmi açıklama geldi!

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör arayışları kapsamında gündeme gelen isimlerden biri olan Mattia Croci-Torti hakkında çıkan haberlerin perde arkası aralandı.

SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İtalyan asıllı 44 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe'nin aday listesinde Vincenzo Montella ile birlikte yer aldığı ileri sürülmüştü. Ancak İsviçre basınının önde gelen yayın organlarından Blick, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Haberde, başarılı çalıştırıcının tüm hedefini ve konsantrasyonunu Lugano’ya verdiği, takımıyla şampiyonluk yarışına odaklandığı ifade edildi.

"KİMSE HEDEFLERİMİ ENGELLEMİYOR"

Geleceğine dair çıkan iddiaların ardından bir programa konuk olan Mattia Croci-Torti, Lugano'daki durumundan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Mevcut kulübünde yakaladığı ivmeye vurgu yapan deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerde olmaktan keyif alıyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum ve son derece mutluyum. Lugano, son yıllarda her rakiple başa baş mücadele edebilecek güçlü bir yapıya büründü. Bu nedenle sözleşmemi her uzattığımda büyük bir memnuniyet duydum. Burada kimsenin hedeflerimi engellemeye çalıştığını hissetmiyorum."

Lugano ile olan bağını ve kulüpteki çalışma ortamını ön plana çıkaran Croci-Torti, takımıyla yeni başarılara imza atmak istediğinin altını çizdi.