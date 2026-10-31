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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:18

Türk turistlerin gözdesiydi: Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi bitti

Türk turistlerin akınına uğrayan Karadağ, yarından itibaren Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'dan Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarı geldi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Türk turistlerin gözdesiydi: Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi bitti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:18

Hem doğasıyla hem de uygun fiyat politikasıyla Türk turistlerin yurt dışı seyahat listelerinde en önde gelen ülkelerden biri olan Karadağ, yarından itibaren vize istemeye başlayacak. AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme üzerine 'den Türk yolculara konusunda uyarı geldi. 

Türk turistlerin gözdesiydi: Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi bitti

SEYAHET LİSTELERİNE GÜNCELLEME

Düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra , Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor. Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni alınan karara göre, Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

Türk turistlerin gözdesiydi: Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi bitti

THY'DEN SCHENGEN UYARISI

da (THY), Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede , "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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#THY
#Schengen Vizesi
#karadağ
#türk hava yolları
#belarus
#Gündem
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