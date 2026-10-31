Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş arasındaki boşanma sürecinde yaşanan gelişmeler gündemden düşmüyor. Daha önce kayınvalidesi Safiye Şallı'ya Bodrum'da ev aldığını ve kendisine para gönderdiğini söyleyen Akkuş, bu kez mahkeme kararıyla gündeme geldi. Kayınvalidesiyle ilgili iddialarını yargıya taşıyan Akkuş'un talebine mahkemeden ret yanıtı geldi.

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HABERİN ÖZETİ Ebru Şallı’nın annesiyle ilgili davada Uğur Akkuş’a yargı şoku! Ebru Şallı ile boşanma sürecinde olan Uğur Akkuş'un, kayınvalidesi Safiye Şallı'ya ilişkin delil tespiti talebi mahkeme tarafından reddedildi. Uğur Akkuş, Ebru Şallı'nın annesi Safiye Şallı'ya Bodrum'da ev aldığını ve para gönderdiğini öne sürmüştü. Akkuş, kayınvalidesine yaptığı maddi yardımları ve iddialarını yargıya taşımıştı. Mahkeme, Akkuş'un Bodrum'daki ev ve para transferlerine ilişkin delil tespiti yapılması talebini kabul etmeyerek ret kararı verdi. Mahkemenin ret kararının ardından Akkuş'un karara itiraz edip etmeyeceği merak konusu oldu.

UĞUR AKKUŞ, KAYINVALİDESİ SAFİYE ŞALLI HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Uğur Akkuş, daha önce yaptığı açıklamalarda Ebru Şallı'nın annesi Safiye Şallı'ya Bodrum'da bir ev aldığını ve kendisine para gönderdiğini dile getirmişti. Akkuş, kayınvalidesine yaptığı maddi yardımları gündeme getirerek bu konudaki iddialarını yargıya taşımıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, mahkemenin vereceği karara çevrilmişti.

UĞUR AKKUŞ’UN DELİL TESPİTİ TALEBİNE MAHKEMEDEN RET KARARI

Uğur Akkuş'un kayınvalidesi Safiye Şallı ile ilgili başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi. Akkuş'un, Bodrum'da alındığını söylediği ev ve yaptığı para transferlerine ilişkin delillerin tespit edilmesi yönündeki talebi kabul edilmedi. Mahkemenin ret kararı vermesiyle birlikte Akkuş'un başvurusu sonuçsuz kaldı. Gelişme, Ebru Şallı ile devam eden boşanma sürecindeki hukuki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

EBRU ŞALLI İLE UĞUR AKKUŞ’UN BOŞANMA SÜRECİNDE SON DURUM NE?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanma süreci, taraflar arasında yaşanan hukuki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Akkuş'un kayınvalidesi Safiye Şallı hakkında yaptığı açıklamalar ve mahkemeden aldığı ret kararı, sürece yeni bir gelişme ekledi. İkili arasındaki boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı ve tarafların bundan sonra hangi adımları atacağı merak ediliyor.

UĞUR AKKUŞ’UN MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDECEK Mİ?

Mahkemenin delil tespiti talebini reddetmesinin ardından gözler Uğur Akkuş'un atacağı yeni adımlara çevrildi. Kayınvalidesi Safiye Şallı hakkında dile getirdiği iddialarla gündeme gelen Akkuş'un karara itiraz edip etmeyeceği merak konusu oldu. Taraflardan gelecek yeni açıklamaların, devam eden hukuki sürece ilişkin ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.

Uğur Akkuş'un kayınvalidesi Safiye Şallı hakkında gündeme getirdiği açıklamalar ve mahkemeden aldığı ret kararı, Ebru Şallı ile devam eden boşanma sürecini yeniden magazin gündemine taşıdı.

Daha önce Bodrum'da ev aldığı ve maddi destekte bulunduğu yönündeki sözleriyle dikkat çeken Akkuş'un hukuki girişimi beklediği sonucu vermedi. Mahkemenin kararının ardından gözler taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.