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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:49

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

Ünlü model Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Pars Tan’ın hastalık sürecinde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Şallı, tedavi sürecinde yaşananları ve oğluyla geçirdiği zorlu günleri paylaşırken duygusal anlar yaşadı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:49

Ünlü model , 2020 yılında hayatını kaybeden oğlu Pars Tan’ın hastalık sürecinde yaşadıklarını yıllar sonra anlattı. Henüz 9 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu için büyük bir mücadele veren Şallı, doktorların ilk etapta umut vermeyen açıklamalarına rağmen Pars’ın 8-10 ay daha yaşamasını sağlayan sürece değindi. Şallı’nın oğluyla ilgili anlattıkları, yaşadığı zorlu günleri bir kez daha gündeme taşıdı.

HABERİN ÖZETİ

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın hayatını ve tedavi sürecini yaşadığı zorlu mücadeleyi anlattı.
Pars Tan, yaklaşık dört yıl süren lenfoma mücadelesinin ardından 2020 yılında 9'unda vefat etti.
Tedavi süreci aile bireyleri iliği uyuşmazken, Ebru Şallı'da tespit edilen farklı bir doku grubundaki oğlunda da ortaya çıkması üzerine Şallıoğluna ilik verdi.
Yüzde 100 tutan ilik naklinin ardından Pars Tan, 8-10 ay daha yaşadı.
Ebru Şallı, bu süreçte kendisinin 'Anne sen beni tekrar doğurduğunu' söylediğini paylaştı.
Ebru Şallı ile 2002'de evlenip 2013'te boşandığı Harun Tan'ın Beren ve Pars adında iki oğlu oldu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

EBRU ŞALLI, OĞLU PARS TAN İÇİN VERDİĞİ MÜCADELEYİ ANLATTI

Ünlü model Ebru Şallı, oğlu Pars Tan’ın hastalık sürecinde yaşadıklarını ve onu hayatta tutabilmek için verdiği mücadeleyi paylaştı. 2020 yılında henüz 9 yaşındayken hayatını kaybeden Pars’ın tedavi sürecinde zor günler geçiren Şallı, doktorların ilk değerlendirmelerinin ardından yaşanan gelişmelere değindi. Oğluyla geçirdiği her anın kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan Şallı, Pars’ın yaşamını uzatabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

EBRU ŞALLI, OĞLU PARS TAN’A İLİK VERDİĞİ SÜRECİ ANLATTI

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan’ın yaklaşık dört yıl süren lenfoma mücadelesinde yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Tedavi boyunca uygun ilik bulunamaması nedeniyle büyük bir endişe yaşadıklarını belirten Şallı, aile üyelerinin iliklerinin de Pars ile uyuşmadığını söyledi. Ancak yapılan incelemelerde kendisinde farklı bir doku grubu tespit edilmesi, tedavi sürecinde yeni bir ihtimalin ortaya çıkmasını sağladı.

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

Şallı, kendisinde bulunan bu doku grubunun Pars’ta da tespit edilmesinin ardından oğluna ilik verdiğini ifade etti. Naklin yüzde 100 tuttuğunu belirten ünlü model, bu gelişmenin doktorlar dahil herkesi şaşırttığını anlattı. Şallı, uygulanan tedavinin ardından oğluyla birlikte 8-10 ay daha geçirebildiklerini söyledi. 

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

Yaşadıklarının kendisi için unutulmaz olduğunu dile getiren Şallı, oğluna ilik verebilmenin hayatındaki en özel anlardan biri olduğunu aktardı. Bu süreçte Pars’ın kendisine söylediği sözleri de paylaşan ünlü model, oğlunun kendisine  "Anne sen beni tekrar doğurdu" dediğini anlattı. Pars’ın bu sözleri, anne ve oğulun hastalık sürecinde yaşadığı güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

EBRU ŞALLI VE HARUN TAN’IN EVLİLİĞİNDEN İKİ OĞLU OLDU

Ebru Şallı, 2002 yılında iş insanı Harun Tan ile evlendi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilikten çiftin Beren ve Pars adında iki oğlu dünyaya geldi. Şallı, annelik hayatıyla sık sık gündeme gelirken oğullarıyla olan ilişkisiyle de dikkat çekti. Ancak çift, 2013 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanmanın ardından çocuklarının hayatına odaklanan Şallı, küçük oğlu Pars’ı 2020 yılında henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybetti.

Ebru Şallı ilk kez anlattı! Oğlu Pars Tan için verdiği yaşam mücadelesi gözleri doldurdu

Pars’ın hastalık süreci ve kaybı, Şallı’nın hayatındaki en zor dönemlerden biri oldu. Ünlü model, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda oğlunun tedavisi sırasında yaşadıklarını ve onu hayatta tutabilmek için verdiği mücadeleyi paylaştı.

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ETİKETLER
#ebru şallı
#Lenfoma
#Pars Tan
#Ilik Nakli
#Harun Tan
#Magazin
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