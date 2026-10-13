Ece İrtem'in acılı annesi son gününü anlattı! 35 yaşında hayatını kaybetmişti

Ekranların tanınan isimlerinden Ece İrtem'in ani ölümü, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. 35 yaşına girdikten bir gün sonra yaşamını yitiren oyuncunun annesi Nuriye İrtem, ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuşarak kızının son gününe ilişkin ayrıntıları paylaştı. Kızının kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine eve döndüklerini anlatan anne İrtem'in, ertesi sabah yaşadıklarını aktarırken kullandığı sözler ise acısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ECE İRTEM'İN OYUNCULUK HAYALİ ÇOCUKLUKTA BAŞLADI

Televizyon izleyicisinin özellikle Yeni Gelin dizisindeki Afet karakteriyle tanıdığı Ece İrtem, farklı yapımlardaki rolleriyle de adından söz ettirmişti. Oyuncu, Bay Yanlış dizisinde Gizem, Mahkum'da Ferda ve Payitaht Abdülhamid'de Robina karakterlerine hayat vermişti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkan İrtem, kariyerinde farklı projelerle ilerliyordu.

Annesi Nuriye İrtem'in anlattıklarına göre oyunculuk, Ece'nin çocuk yaşlardan itibaren kurduğu bir hayaldi. Henüz konuşmaya başladığı dönemlerde televizyonda gördüğü çocukları göstererek kendisinin de oyuncu olacağını söylüyordu. Yıllar içinde bu isteğini mesleğe dönüştüren İrtem'in önünde yeni projeler de bulunuyordu. Ancak genç oyuncunun beklenmedik ölümü, ailesinin ve sevenlerinin hayatında derin bir iz bıraktı.

35. YAŞ GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ece İrtem, 15 Haziran 2026'da İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Oyuncu, ölümünden yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlamıştı. Ani ölüm haberinin ardından avukatı tarafından yapılan ilk açıklamada, değerlendirmelerin kalp krizine işaret ettiği, kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirlenebileceği belirtilmişti.

Daha sonra basına yansıyan Adli Tıp incelemesinde, İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu bildirildi. Genç oyuncunun kaybının ardından ailesi uzun süre sessizliğini korurken annesi Nuriye İrtem, aylar sonra kızının son gününe ilişkin yaşadıklarını anlattı. Annenin açıklamaları, İrtem'in hayatını kaybetmeden önceki saatlerde yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

ANNESİ KIZININ SON HAFTASINDAKİ DEĞİŞİMİ ANLATTI

ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuşan Nuriye İrtem, kızının son bir haftadır daha durgun olduğunu söyledi. Kendisi de o dönemde hiçbir şey yapmak istemediğini belirten anne, iki gece kendi yatağında yatmak yerine Ece'nin yanında uyuduğunu dile getirdi.

Nuriye İrtem'in aktardığına göre, kızının bilinen ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Yalnızca zaman zaman mide şikâyetleri yaşıyordu. Doğum gününü birlikte geçirdikleri gün de Ece, midesinin ağrıdığını söyleyerek eve gitmek istedi.

Eve döndüklerinde doğrudan yatak odasına giden ve uzanan genç oyuncunun üzerini annesi örttü. Köpeklerinin de yanında olduğunu belirten Nuriye İrtem, kızının dinlenmesini istediği için onu rahatsız etmediğini anlattı. O gece yaşananların ardından ertesi sabah karşılaşacağı manzaradan ise habersizdi.

ECE İRTEM'İN ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Ertesi sabah kızının doktor randevusunu hatırlatmak ve kahvaltıda ne istediğini sormak için yanına giden Nuriye İrtem, hayatının en acı anlarından biriyle karşılaştı. Kızına seslenmek için odasına gittiğinde Ece'nin hayatını kaybettiğini fark etti.

O an yaşadığı çaresizliği anlatan anne İrtem, sözleriyle dinleyenleri derinden etkiledi. Nuriye İrtem, o sabah kızına söylemek istediklerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu”

Kızını o halde gördükten sonra çığlık attığını anlatan Nuriye İrtem, ardından apartman görevlisiyle annesinin geldiğini söyledi. Yaşananların şokuyla sonrasını hatırlamadığını belirten acılı anne, kızının doğum gününde başlayan ve ertesi sabah tarifsiz bir acıya dönüşen süreci paylaştı.

