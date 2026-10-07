Ece İrtem neden öldü? Otopsi sonucu yeniden gündemde

Ece İrtem'in ani ölümü, rol aldığı yapımların izleyicileri başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden oyuncunun ölümüne ilişkin yürütülen incelemelerde yüksek miktarda etil alkol tespit edilirken, laboratuvar sonuçlarında ölümün alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Son olarak ailesinin yaptığı açıklamalarla Ece İrtem'in vefatından önceki son saatlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuyla ortaya çıktı. Raporda oyuncunun kanında yüksek miktarda etil alkol bulunduğu ve ölümünün alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Yapılan toksikolojik incelemelerde ise uçucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi.

Oyuncunun kanındaki alkol düzeyinin 395 miligram/desilitre olduğu bildirildi. Daha ayrıntılı uzman değerlendirmelerinde kan örneğinde 3,95 promil, göz içi sıvısında ise 4,70 promil alkol tespit edildiği aktarıldı. Bu düzeyde alkolün merkezi sinir sistemi üzerinde ağır baskı oluşturabileceği ve bilinç kaybı ile koma gibi hayati risk taşıyan sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Ece İrtem'in ölümünün ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. Özellikle oyuncunun kısa süre önce Tayland'da maymun ısırığı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurması nedeniyle ölümünün bu olayla bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü. Ancak yapılan mikrobiyolojik incelemelerde bu yönde ölüm nedenini açıklayacak bir bulguya rastlanmadı.

Adli incelemelerde herhangi bir travmatik bulguya da rastlanmadığı ve toksikolojik analizlerde yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında beklenen otopsi raporu, ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. Tayland'daki maymun ısırığının ise kesin ölüm nedeni olmadığı belirlendi.

ADLİ TIP RAPORUNDA ECE İRTEM'İN ÖLÜM NEDENİ NASIL AÇIKLANDI?

Adli Tıp incelemesinde oyuncunun kanında 395 mg/dl düzeyinde etil alkol tespit edildiği bildirildi. Raporun sonuç bölümünde ölümün alkol etil alkol intoksikasyonu sonucunda meydana geldiği belirtildi. İncelemelerde ölüm nedenini değiştirecek başka bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Raporda ayrıca bazı ilaç etkin maddelerinin tespit edildiği ve bunların merkezi sinir sistemi üzerindeki baskılayıcı etkiyi artırabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Uzman değerlendirmelerine göre yüksek miktarda alkolün bu tür ilaçlarla birlikte alınması bilinç kaybı ve solunum baskılanması gibi ciddi sonuçların riskini artırabiliyor.

ECE İRTEM'İN BABASI SON SÖZLERİNİ ANLATTI

Ece İrtem'in ailesi, oyuncunun ölümünden aylar sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek kızlarının son günlerini anlattı. Babası Vural İrtem, kızının ölümünden bir gün önce kendisine dikkat çekici bir cümle söylediğini açıkladı. İrtem'in babasına, "Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın" dediği aktarıldı.

Babasının anlatımına göre bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Ece İrtem, konuşmanın ardından günlük hayatına devam etti. Ailesinin açıklamalarında oyuncunun geleceğe yönelik hayallerinden de söz edildi. Babası, kızının kendisine bir yat almak istediğini ve kendisi için en önemli şeyin kızının varlığı olduğunu ifade etti.