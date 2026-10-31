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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:58

İş adamından çarpıcı 'Haluk Levent' ifadesi: '1.5 milyon liramı vermedi'

AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Derneğin kurucusu Haluk Levent'in iş adamı Yusuf Esat Erişgen'i de mağdur ettiği, 80 ila 100 bin civarında gıda kolisinin parasını ödemediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Erişgen, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1.5 milyon lirasını geri alamadım" sözlerini kullandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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İş adamından çarpıcı 'Haluk Levent' ifadesi: '1.5 milyon liramı vermedi'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:58

soruşturmasında tutuklu yargılanan 'in mağdur ettiği iş adamı Yusuf Esat Erişgen ifade verdi. İfadesinde Levent'in kendisini nasıl mağdur ettiğini anlatan Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini belirtti. 

İş adamından çarpıcı 'Haluk Levent' ifadesi: '1.5 milyon liramı vermedi'

8 İLA 10 MİLYON LİRA BORÇ VERDİM

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şüpheliler, hayali ticaret iddialarını reddederek derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini beyan etti. Şüphelilerden Yusuf Esat Erişgen'in Haluk Levent tarafından yıllarca mağdur edildiği ortaya çıktı. Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

İş adamından çarpıcı 'Haluk Levent' ifadesi: '1.5 milyon liramı vermedi'

4 MİLYON LİRA BORÇ VERİP 1 AY SONRA ALDILAR

Soruşturmada ismi geçen diğer şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde derneğe 1.100 konteyner teslim ettiklerini belirtti. Haluk Levent'in talebi üzerine borç olarak yaklaşık 4 milyon lira verdiklerini kaydeden Zeytinci kardeşler, parayı 40 gün sonra tahsil edebildiklerini ve işlemlerin tamamen faturalı olduğunu vurguladı.

Şüpheli Selami Demir de 2022 yılında 40 bin lira yardımda bulunduktan sonra borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira borç verdiğini aktardı.

İş adamından çarpıcı 'Haluk Levent' ifadesi: '1.5 milyon liramı vermedi'

TÜM BELGELER İNCELENDİ: 1 TAHLİYE

Mahkeme, tutukluluğa yapılan 10 itirazdan yalnızca Timur Özdemir yönünden tahliye kararı verdi. Özdemir'in sunduğu e-fatura, banka dekontları, nakliye belgeleri ve WhatsApp yazışmalarını inceleyen mahkeme; 3,7 milyon liralık kırtasiye ve oyuncak ticaretinin gerçek olduğunu tespit etti.

Sabit ikametgah sahibi olan Özdemir, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

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ETİKETLER
#haluk levent
#ahbap derneği
#Yusuf Esat Erişgen
#Kamil Zeytinci
#Mehmet Zeytinci
#Gündem
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