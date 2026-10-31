Burak Kut'un merak edilen estetik sırrı ortaya çıktı! Doktor eşiyle ilgili gerçeği anlattı

Bir döneme Benimle Oynama, Yaşandı Bitti ve Çılgınım gibi şarkılarıyla damga vuran Burak Kut, hem dış görünüşü hem de müzik kariyerindeki son gelişmelerle ilgili konuştu. Magazin gündeminden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlanmasına da değinen sanatçı, yeni albüm hazırlığında olduğunu açıkladı. Kut'un oyunculuğa yönelik ilgisini de dile getirmesi, kariyerinde farklı projelerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

BURAK KUT’UN EŞİNİN DOKTOR OLMASI ESTETİK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Burak Kut'un uzun yıllardır genç ve dinamik görünümünü koruması, zaman zaman estetik iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Özellikle estetik alanında uzman doktor olan eşi Cansen Yeni'nin mesleği, bu iddiaların daha fazla konuşulmasına yol açtı.

Ünlü şarkıcı, Jülide Ateş'in programında kendisine yöneltilen bu konudaki sorulara açıklık getirdi. Eşinin mesleği nedeniyle hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendiren Kut, herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını belirtti.

Sanatçının, “Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok.” sözleri, uzun zamandır merak edilen konuya ilişkin açıklaması oldu.

MÜZİĞİ BIRAKTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ AMA GERÇEK BAŞKAYDI

Bir dönem magazin gündeminde daha az yer alması, Burak Kut'un müzik çalışmalarına ara verdiği yönünde yorumlandı. Ancak sanatçı, bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Magazin röportajlarına sık sık katılmamasının yanlış anlaşılmaya neden olduğunu söyleyen Kut, konuyla ilgili “Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı” dedi.

Ünlü şarkıcı, müzikten uzaklaşmadığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Uzun süredir biriktirdiği şarkıları dinleyicilerle buluşturmak için albüm hazırlığı yaptığını açıklayan Kut, “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” ifadelerini kullandı.

OYUNCULUK İÇİN DE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyduğunu belirten Burak Kut, bu alanda da projelerde yer almak istediğini dile getirdi. Sanatçı, oyunculuğa yönelik düşüncelerini “Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan” sözleriyle ifade etti.

Bu açıklamasıyla yalnızca müzikte değil, oyunculuk alanında da kendisini göstermek istediğini ortaya koyan Kut, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı projelerle izleyici karşısına çıkabileceğinin işaretini verdi.

ŞÖHRET VE EGO HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Programda kariyerinin yanı sıra şöhretle ilişkisine de değinen Burak Kut, egosuyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yıllardır müzik dünyasının içinde yer alan sanatçı, kendisini nasıl değerlendirdiğini anlatırken “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim” dedi.

90'lı yıllarda yakaladığı başarıyla hafızalara kazınan Burak Kut, açıklamalarıyla hem özel hayatına ilişkin merak edilen konuları aydınlattı hem de müzik kariyerine devam ettiğini gösterdi. Yeni albüm hazırlığı ve oyunculuk isteğiyle gündeme gelen sanatçının önümüzdeki dönemde hangi projelerle hayranlarının karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.