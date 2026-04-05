 Ebrar Oral

Burak Kut kimdir, kaç yaşında? Burak Kut nereli, evli mi yoksa bekar mı? Burak Kut’un en sevilen şarkıları:

'Komple', 'Benimle Oynama', 'Yaşandı Bitti' gibi parçalarla öne çıkan şarkıcı Burak Kut'un özel hayatına dair yapılan araştırmalar, fanları arasında özellikle de son günlerde iyiden iyiye hızlanıyor. Peki Burak Kut kaç yaşında, evli mi? Burak Kut'un okuduğu okullar nereler? Burak Kut'un rol aldığı diziler ve şarkıları:

Pop müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında gelen , gerek özel hayatı gerek de sahne performanslarıyla gündemdeki yerini alıyor. Seslendirdiği parçalarda kulağa hoş gelen sesi ve güçlü yorumuyla ilgi odağı olan Burak Kut’un biyografisi arama motorlarında hız kazanıyor. İlk albümünü "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla piyasaya sunan Burak Kut’a yönelik yapılan araştırmalarda ise en çok ünlü şarkıcının yaşı, medeniyet durumu ve seslendirdiği parçalar geliyor. Peki sevilen şarkıcı Burak Kut kısacak kimdir? Burak Kut hangi bölümden mezun? Burak Kut kaç yaşında, evli mi? İşte Burak Kut’a yönelik merak edilen tüm ayrıntılar!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Burak Kut, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve oyunculuk performanslarıyla da dikkat çekiyor.
Burak Kut, 27 Ağustos 1973'te İstanbul'da doğmuştur.
Müzik eğitimine Çapa Ortaokulu'nda başlamış, ardından İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde flüt ve piyano eğitimi almıştır.
İlk albümü “Benimle Oynama / Çılgınım”ı 29 Nisan 1994'te çıkarmıştır.
Cansel Yeni ile evli olup Aden Bucan adında bir kızları vardır.
POP MÜZİĞİN İDDİALI SANATÇISI: BURAK KUT KİMDİR?


Yıllara damga vuran şarkılarıyla müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Burak Kut, 27 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır.

Ortaokulu Çapa Ortaokulunda okuyup müzik çalışmalarına bu dönemde başlayan Burak Kut, gittiği Şehremini Lisesinde müzik dersi göremediği için ikinci senesinde buradaki eğitimini yarıda bırakıp İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesin’de girdiği sınavda birinci olarak dilediği okula girmeye hak kazandı.

Flüt ve piyano eğitimi alan Burak Kut, Lise yıllarında okul korosunun solistliğini yaptı ve katıldığı müzik yarışmalarında üç kez peş peşe birincilik elde etti.

Lise mezuniyeti sonrasında ilk albümünü yapımcı Hakan Peker’le anlaşarak 29 Nisan 1994 yılında çıkardı. “Benimle Oynama/Çılgınım” klibinden sonra “Türkiye’nin Bebetosu” lakabı kazanan Burak Kut, bir anda ismini geniş bir kitleye duyurmaya başladı.


Bu çıkışıyla beraber milyonlara konser vermeye başlayan Kut, o dönemde nerdeyse ülke içerisinde verilen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu.

Müzik dünyasındaki başarıyla konuşulduğu kadar oyunculuk alanında da hünerleri olan Burak Kut, televizyon ekranlarında birden fazla sayıda rol alarak kendini sevdirmeyi başardı.


BURAK KUT EVLİ Mİ BEKAR MI? ÇOCUĞU VAR MI?


Müzik dünyasında sevilen, tarzı ve sesiyle yoğun bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Burak Kut, Cansel Yeni ile evlenmiştir.

Bu evliliklerinden Aden Bucan ismini verdikleri dünyalar tatlısı bir kızları bulunmaktadır. Babalık rolünü yoğun bir sevgiyle üstlenen şarkıcı Kut, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya gayret gösteriyor.

BURAK KUT’UN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR:

YılProgram AdıRolKanal
2007Dilimin UcundaSunucuATV
2011Avrasya YıldızıDaimî jüri üyesiTRT Avaz
2016O Ses ÇocuklarJüri üyesiTV8
2022Doğu Demirkol ile Alelade ShowKonukStar TV
KategoriYılEser Adı
Tiyatro2010Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway
Tiyatro2016Küçük Prens
Sinema2002O Şimdi Asker
Tiyatro2016Olaylar Olaylar, Nasıl Yani
Sinema2018Bizim Köyün Şarkısı
Sinema2019Hababam Sınıfı Yeniden
Dizi AdıYılRol
Aşk Kapıyı Çalınca2007Emre Zeybek
Güldür Güldür Show2014Kendisi
Tozkoparan2018-2020Cihan Sağlam
Yetiş Zeynep2021Ahmet
Stüdyo Albümleri
1994 – Benimle Oynama – Çılgınım
1995 – Nereden Geldim Nerelere Gideceğim
2000 – Burak Kut
2007 – Komple
2009 – İlaç
Single / Maxi SingleYılŞarkı Adı
Single1997Derdim Var (feat. David Morales)
Single2013Sevginin Her Hali
Single2015Olduğu Kadar Olmadı Kader, Kalbine Sor (Kaiti Garbi ile)
Single2018Hoppa
Single2022Kafam Leyla
Single2023Hesap Günü, Mavra
Single2025Dümenci
