Pop müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında gelen Burak Kut, gerek özel hayatı gerek de sahne performanslarıyla gündemdeki yerini alıyor. Seslendirdiği parçalarda kulağa hoş gelen sesi ve güçlü yorumuyla ilgi odağı olan Burak Kut’un biyografisi arama motorlarında hız kazanıyor. İlk albümünü "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla piyasaya sunan Burak Kut’a yönelik yapılan araştırmalarda ise en çok ünlü şarkıcının yaşı, medeniyet durumu ve seslendirdiği parçalar geliyor. Peki sevilen şarkıcı Burak Kut kısacak kimdir? Burak Kut hangi bölümden mezun? Burak Kut kaç yaşında, evli mi? İşte Burak Kut’a yönelik merak edilen tüm ayrıntılar!

HABERİN ÖZETİ Burak Kut kimdir, kaç yaşında? Burak Kut nereli, evli mi yoksa bekar mı? Burak Kut’un en sevilen şarkıları: Pop müziğin sevilen isimlerinden Burak Kut, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve oyunculuk performanslarıyla da dikkat çekiyor. Burak Kut, 27 Ağustos 1973'te İstanbul'da doğmuştur. Müzik eğitimine Çapa Ortaokulu'nda başlamış, ardından İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde flüt ve piyano eğitimi almıştır. İlk albümü “Benimle Oynama / Çılgınım”ı 29 Nisan 1994'te çıkarmıştır. Cansel Yeni ile evli olup Aden Bucan adında bir kızları vardır.



POP MÜZİĞİN İDDİALI SANATÇISI: BURAK KUT KİMDİR?



Yıllara damga vuran şarkılarıyla müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Burak Kut, 27 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır.

Ortaokulu Çapa Ortaokulunda okuyup müzik çalışmalarına bu dönemde başlayan Burak Kut, gittiği Şehremini Lisesinde müzik dersi göremediği için ikinci senesinde buradaki eğitimini yarıda bırakıp İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesin’de girdiği sınavda birinci olarak dilediği okula girmeye hak kazandı.

Flüt ve piyano eğitimi alan Burak Kut, Lise yıllarında okul korosunun solistliğini yaptı ve katıldığı müzik yarışmalarında üç kez peş peşe birincilik elde etti.

Lise mezuniyeti sonrasında ilk albümünü yapımcı Hakan Peker’le anlaşarak 29 Nisan 1994 yılında çıkardı. “Benimle Oynama/Çılgınım” klibinden sonra “Türkiye’nin Bebetosu” lakabı kazanan Burak Kut, bir anda ismini geniş bir kitleye duyurmaya başladı.



Bu çıkışıyla beraber milyonlara konser vermeye başlayan Kut, o dönemde nerdeyse ülke içerisinde verilen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu.

Müzik dünyasındaki başarıyla konuşulduğu kadar oyunculuk alanında da hünerleri olan Burak Kut, televizyon ekranlarında birden fazla sayıda rol alarak kendini sevdirmeyi başardı.



BURAK KUT EVLİ Mİ BEKAR MI? ÇOCUĞU VAR MI?



Müzik dünyasında sevilen, tarzı ve sesiyle yoğun bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Burak Kut, Cansel Yeni ile evlenmiştir.

Bu evliliklerinden Aden Bucan ismini verdikleri dünyalar tatlısı bir kızları bulunmaktadır. Babalık rolünü yoğun bir sevgiyle üstlenen şarkıcı Kut, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya gayret gösteriyor.

BURAK KUT’UN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR:

Yıl Program Adı Rol Kanal 2007 Dilimin Ucunda Sunucu ATV 2011 Avrasya Yıldızı Daimî jüri üyesi TRT Avaz 2016 O Ses Çocuklar Jüri üyesi TV8 2022 Doğu Demirkol ile Alelade Show Konuk Star TV

Kategori Yıl Eser Adı Tiyatro 2010 Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway Tiyatro 2016 Küçük Prens Sinema 2002 O Şimdi Asker Tiyatro 2016 Olaylar Olaylar, Nasıl Yani Sinema 2018 Bizim Köyün Şarkısı Sinema 2019 Hababam Sınıfı Yeniden

Dizi Adı Yıl Rol Aşk Kapıyı Çalınca 2007 Emre Zeybek Güldür Güldür Show 2014 Kendisi Tozkoparan 2018-2020 Cihan Sağlam Yetiş Zeynep 2021 Ahmet

Stüdyo Albümleri 1994 – Benimle Oynama – Çılgınım 1995 – Nereden Geldim Nerelere Gideceğim 2000 – Burak Kut 2007 – Komple 2009 – İlaç