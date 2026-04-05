Burak Kut kimdir, kaç yaşında? Burak Kut nereli, evli mi yoksa bekar mı? Burak Kut’un en sevilen şarkıları:

Pop müzik dünyasının en sevilen isimleri arasında gelen Burak Kut, gerek özel hayatı gerek de sahne performanslarıyla gündemdeki yerini alıyor. Seslendirdiği parçalarda kulağa hoş gelen sesi ve güçlü yorumuyla ilgi odağı olan Burak Kut’un biyografisi arama motorlarında hız kazanıyor. İlk albümünü "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla piyasaya sunan Burak Kut’a yönelik yapılan araştırmalarda ise en çok ünlü şarkıcının yaşı, medeniyet durumu ve seslendirdiği parçalar geliyor. Peki sevilen şarkıcı Burak Kut kısacak kimdir? Burak Kut hangi bölümden mezun? Burak Kut kaç yaşında, evli mi? İşte Burak Kut’a yönelik merak edilen tüm ayrıntılar!
Yıllara damga vuran şarkılarıyla müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Burak Kut, 27 Ağustos 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır.
Ortaokulu Çapa Ortaokulunda okuyup müzik çalışmalarına bu dönemde başlayan Burak Kut, gittiği Şehremini Lisesinde müzik dersi göremediği için ikinci senesinde buradaki eğitimini yarıda bırakıp İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesin’de girdiği sınavda birinci olarak dilediği okula girmeye hak kazandı.
Flüt ve piyano eğitimi alan Burak Kut, Lise yıllarında okul korosunun solistliğini yaptı ve katıldığı müzik yarışmalarında üç kez peş peşe birincilik elde etti.
Lise mezuniyeti sonrasında ilk albümünü yapımcı Hakan Peker’le anlaşarak 29 Nisan 1994 yılında çıkardı. “Benimle Oynama/Çılgınım” klibinden sonra “Türkiye’nin Bebetosu” lakabı kazanan Burak Kut, bir anda ismini geniş bir kitleye duyurmaya başladı.
Bu çıkışıyla beraber milyonlara konser vermeye başlayan Kut, o dönemde nerdeyse ülke içerisinde verilen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu.
Müzik dünyasındaki başarıyla konuşulduğu kadar oyunculuk alanında da hünerleri olan Burak Kut, televizyon ekranlarında birden fazla sayıda rol alarak kendini sevdirmeyi başardı.
Müzik dünyasında sevilen, tarzı ve sesiyle yoğun bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Burak Kut, Cansel Yeni ile evlenmiştir.
Bu evliliklerinden Aden Bucan ismini verdikleri dünyalar tatlısı bir kızları bulunmaktadır. Babalık rolünü yoğun bir sevgiyle üstlenen şarkıcı Kut, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya gayret gösteriyor.
|Yıl
|Program Adı
|Rol
|Kanal
|2007
|Dilimin Ucunda
|Sunucu
|ATV
|2011
|Avrasya Yıldızı
|Daimî jüri üyesi
|TRT Avaz
|2016
|O Ses Çocuklar
|Jüri üyesi
|TV8
|2022
|Doğu Demirkol ile Alelade Show
|Konuk
|Star TV
|Kategori
|Yıl
|Eser Adı
|Tiyatro
|2010
|Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway
|Tiyatro
|2016
|Küçük Prens
|Sinema
|2002
|O Şimdi Asker
|Tiyatro
|2016
|Olaylar Olaylar, Nasıl Yani
|Sinema
|2018
|Bizim Köyün Şarkısı
|Sinema
|2019
|Hababam Sınıfı Yeniden
|Dizi Adı
|Yıl
|Rol
|Aşk Kapıyı Çalınca
|2007
|Emre Zeybek
|Güldür Güldür Show
|2014
|Kendisi
|Tozkoparan
|2018-2020
|Cihan Sağlam
|Yetiş Zeynep
|2021
|Ahmet
|Stüdyo Albümleri
|1994 – Benimle Oynama – Çılgınım
|1995 – Nereden Geldim Nerelere Gideceğim
|2000 – Burak Kut
|2007 – Komple
|2009 – İlaç
|Single / Maxi Single
|Yıl
|Şarkı Adı
|Single
|1997
|Derdim Var (feat. David Morales)
|Single
|2013
|Sevginin Her Hali
|Single
|2015
|Olduğu Kadar Olmadı Kader, Kalbine Sor (Kaiti Garbi ile)
|Single
|2018
|Hoppa
|Single
|2022
|Kafam Leyla
|Single
|2023
|Hesap Günü, Mavra
|Single
|2025
|Dümenci