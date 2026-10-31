Bitcoin çakıldı, kriptoda büyük panik dalgası yayılıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırı, dijital varlık piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığı belirtilen saldırı, yatırımcıların güvenlik endişelerini artırırken Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto parada düşüş yaşandı. Saldırı haberinin ardından 77 bin doların altına inen Bitcoin, daha sonra bir miktar toparlanarak 77 bin 281 dolara yükseldi. Ancak bu toparlanma, ekim ayındaki kayıpları telafi etmeye yetmedi. Bitcoin, ayı yüzde 8'in üzerinde düşüşle kapatmaya hazırlanırken kripto piyasasında gözler saldırının sonuçlarına çevrildi.

BİNANCE'TE 6,3 MİLYAR DOLARLIK VURGUN

Dünya'dan Mutluhan Yıldız'ın haberine göre Binance, perşembe günü geç saatlerde yaşanan güvenlik ihlalinde yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalındığını açıkladı. Borsa yönetimi, olayın hemen ardından para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Saldırının büyüklüğü ise dikkat çekici. 2025 yılının başlarında Bybit borsasında yaşanan ve 1,5 milyar dolarlık kayba neden olan saldırı, o dönem kripto para sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Binance'teki kaybın bunun dört katını aşması, yaşanan olayın boyutunu ortaya koydu.

Blokzincir veri platformu Coinglass'ın paylaştığı bilgilere göre saldırıda 1,66 milyar dolar değerinde USDT, 17 bin 985 Bitcoin ve 767 milyon dolarlık USDC çalındı. Çalınan Bitcoinlerin toplam değerinin ise 1,45 milyar dolar olduğu belirtildi. Ethereum ve farklı altcoinlerin de saldırıdan etkilendiği bildirilirken Binance'in kendi kripto para birimi BNB'nin bakiyelerinde herhangi bir kayıp yaşanmadığı aktarıldı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KRİPTO VARLIK DONDURULDU

Siber saldırının ardından Binance yönetiminden kullanıcıları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu, saldırı nedeniyle zarar gören kullanıcıların kayıplarının ise kendi kaynaklarından karşılanacağını duyurdu. Güvenlik incelemelerinin devam ettiğini bildiren Binance, gerekli kontroller tamamlanana kadar para çekme işlemlerinin askıda kalacağını açıkladı.

Saldırının etkilerini sınırlandırmak için diğer kripto para şirketleri de harekete geçti. USDC'nin ihraççısı Circle, olayla bağlantılı 800 milyon USDC'den fazlasını dondurdu. Tether ise 1 milyar 567 milyon USDT'nin dondurulduğunu bildirdi.

BİTCOİN'DE 'UPTOBER' HAYALİ BİR KEZ DAHA SUYA DÜŞTÜ

Kripto para yatırımcılarının ekim ayına ilişkin yükseliş beklentisi bu yıl da karşılık bulmadı. Piyasalarda geleneksel olarak ekim rallisini tanımlamak için kullanılan "Uptober" beklentisi, üst üste ikinci kez düşüşle sonuçlandı. Bitcoin, ekim boyunca yüzde 8,1 değer kaybetti. Temmuz-eylül dönemindeki yükselişin ardından gelen bu düşüşte yüksek faiz oranları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Binance'e yönelik saldırı da etkili oldu. Piyasadaki satış baskısıyla birlikte Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam etti.

ETHEREUM VE BNB DE DÜŞÜŞTEN KAÇAMADI

Binance'e yönelik saldırının ardından satışlar yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasa değeri yüksek kripto paralarda da kayıplar yaşandı. Binance'in kripto para birimi BNB yüzde 1,9 düşüşle 697,92 dolara gerilerken, piyasa değerine göre ikinci sıradaki Ethereum yüzde 1,4 kayıpla 2 bin 242,19 dolara indi.

XRP yüzde 0,3 düşüşle 1,2508 dolardan işlem görürken Solana'daki değer kaybı yüzde 2,2'yi buldu. Cardano ise yüzde 1 yükselerek piyasadaki genel satış dalgasından ayrıştı. Meme coin tarafında da hareketlilik vardı. Dogecoin yüzde 0,9 gerilerken TRUMP token yüzde 0,7 değer kazandı.

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Kripto para sektörünü sarsan saldırının ardından merkezi borsaların güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı. Curve Finance ve Yield Basis'in kurucusu Michael Egorov, Binance'e yönelik saldırının sektöre duyulan güven açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Merkezi kripto para borsalarında varlık bulunduran yatırımcıların güvenlik risklerini göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Egorov, dijital varlıkların kişisel cüzdanlarda saklanmasının önemine dikkat çekti.