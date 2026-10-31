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Elinde altın olan bu tarihi beklesin! Dev kurum 5 bin dolar için tarih verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:59
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1
Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın fiyatlarında sert düşüş sürerken yatırımcıları heyecanlandıran tahmin geldi. Tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde gerileyen altın için The Gold & Silver Club, 5 bin dolar tarihini açıkladı. Ons altında yüzde 25'e varan yükseliş beklentisi dikkat çekerken kritik destek seviyesi de belli oldu. Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?

2
Ons altının düşüş

Ons altının düşüşe devam ediyor, aylık bazda değer kaybı yüzde 6'yı geçti. 26-30 Ekim haftasını son işlem gününde satış baskısı artan altının haftalık bazda kaybı ise yüzde 3,01 oldu.
 

3
The Gold & Silver Club

Ons altın, tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde değer kaybederek 4 bin doların altına geriledi. Sarı metalde yaşanan bu sert düşüş sonrası The Gold & Silver Club (GSC) ise dikkat çeken beklentisini paylaştı.
 

4
küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club

CNBC-e'de yer alan habere göre küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatlarında güçlü bir toparlanma bekliyor. Kuruluş, ons altının 2027 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 900-5 bin dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.
 

5
ons altın

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ons altın, mevcut seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 25'e varan değer kazanabilir.
 

6
altını hangi seviyeden satın aldıklarına bağlı

GSC'nin değerlendirmesine göre yatırımcıların elde edebileceği olası getiri, altını hangi seviyeden satın aldıklarına bağlı olarak değişiyor.
 

7
Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesi

Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesinin ardından alım yapan bir yatırımcı için 5 bin dolarlık hedef yaklaşık yüzde 13,6 getiri potansiyeli anlamına geliyor. Bu nedenle alım zamanı ve fiyat seviyesi, olası yükseliş senaryosunda belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.
 

8
altın fiyatı

GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen, altın piyasasında düşük fiyatlarla güvenli yatırım ortamının aynı anda bulunmasının nadir görüldüğünü belirtti. 

 

9
mevcut fiyat hareketleri

Hansen, piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcılar açısından fırsatlar yaratabileceğini ve mevcut fiyat hareketlerinin uzun vadeli perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

10
31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞ

31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞ

Altın fiyatlarındaki gerilemeye karşın yatırım fonlarına yönelik talep dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşti.
 

11
Küresel altın fonları

Küresel altın fonları son 13 haftanın 12'sinde net para girişi kaydederken, merkez bankalarının ve Çin'in de eylül ayında altın alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.
 

12
Ons altın

Ons altında 3 bin 886 dolar seviyesi, yatırımcıların takip ettiği önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
 

13
Küresel ölçekte parasal destek beklentileri

Küresel ölçekte parasal destek beklentileri, fon girişleri ve merkez bankalarının güçlü altın talebi, 5 bin dolar senaryosunu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
 

14
güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı

Buna karşılık güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı, altın fiyatlarındaki toparlanmayı geciktirebilecek başlıca riskler olarak değerlendiriliyor.
 

15
ons altının 3 bin 886 dolar desteği

Önümüzdeki dönemde ons altının 3 bin 886 dolar desteği karşısındaki performansı, küresel fon girişleri ve merkez bankalarının alımları fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.
 

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