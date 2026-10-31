Elinde altın olan bu tarihi beklesin! Dev kurum 5 bin dolar için tarih verdi

Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesinin ardından alım yapan bir yatırımcı için 5 bin dolarlık hedef yaklaşık yüzde 13,6 getiri potansiyeli anlamına geliyor. Bu nedenle alım zamanı ve fiyat seviyesi, olası yükseliş senaryosunda belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

