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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:52

15 yaş altına sosyal medya yasağı yarın başlıyor: Hesaplar tek tek silinecek

Sosyal medya platformlarında 15 yaş altı çocuklara yönelik getirilen yeni düzenleme yarın resmen uygulanmaya başlanacak. 15 yaş altındaki çocuklar ailelerin onayı olsa dahi sosyal medya hesabı açamayacak, olan hesapların ise yarın itibarıyla tek tek silinmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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15 yaş altına sosyal medya yasağı yarın başlıyor: Hesaplar tek tek silinecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:52

’de 10 Ekim’de yayımlanan yönetmelik kapsamında artık sosyal medya platformları, 1 Kasım 2026’dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. zorunluluğu yarın resmen başlarken, velilerinin rızası olsa dahi bu yaş grubu kişilerin hiçbir mecrada hesap açamaması sağlanacak.

HABERİN ÖZETİ

15 yaş altına sosyal medya yasağı yarın başlıyor: Hesaplar tek tek silinecek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
1 Kasım 2026'dan itibaren sosyal medya platformları, yaş doğrulama zorunluluğu ile 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.
15 yaşını doldurmamış çocukların hiçbir mecrada hesap açması engellenecek.
Yaş doğrulama, e-Devlet altyapısı üzerinden anonim olarak tamamlanacak.
Tüm mevcut hesap sahiplerinin 31 Mart 2027'ye kadar yaş kontrolünü tamamlaması gerekecek.
15-17 yaş aralığındaki gençler için "çocuk hesabı" statüsü devreye girecek ve bazı özellikler sınırlandırılacak.
Şartlara uymayan platform sağlayıcılarına küresel cirolarının yüzde 3'üne varan idari para cezaları uygulanacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
15 yaş altına sosyal medya yasağı yarın başlıyor: Hesaplar tek tek silinecek

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA YAPILACAK

Kullanıcıların aklındaki en büyük soru işareti olan kişisel veri güvenliği altyapısıyla çözülüyor. Sosyal ağ devleriyle ad, soyad, doğum tarihi veya T.C. kimlik numarası gibi hassas bilgiler paylaşılmayacak. Doğrulama süreci tamamen e-Devlet kapısı üzerinden üretilecek şifreli bir "yaş doğrulama belirteci" üzerinden anonim şekilde tamamlanacak. Tüm mevcut hesap sahiplerinin 31 Mart 2027 tarihine kadar bu kontrolü en az bir kez tamamlaması gerekecek. Öte yandan dijital oyunlar sosyal medya kısıtlamasının dışında tutulacak, çocuklar yaş etiketlerine uygun oyunlara erişebilecek ve oyun içi harcamalar ebeveyn denetimiyle kontrol altında olacak.

15 yaş altına sosyal medya yasağı yarın başlıyor: Hesaplar tek tek silinecek

BU HESAPLARA "ÇOCUK HESABI" FİLTRESİ GELİYOR

Yarından itibaren yeni dönemde kullanıcılar için üç kademeli bir yaş filtresi devreye girecek. 15 yaşın altındakilerin hesapları tamamen kapatılırken, 15-17 yaş aralığındaki gençler "çocuk hesabı" statüsüne geçiş yapacak. Bu gruptaki profillerde canlı yayın açma, sonsuz içerik akışını kullanma ve kişiselleştirilmiş reklam alma gibi özellikler sınırlandırılacak. Takipçi listeleri gizlenecek, hesaplar başkalarına önerilmeyecek ve yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplardan mesaj kabul edilecek. Ekran görüntüsü alınmasını engelleyen teknik kısıtlamaların da uygulanacağı bu yaş grubunun ardından, 18 yaş ve üzerindeki yetişkinler e-Devlet üzerinden yapacakları tek seferlik teyitle platformları kesintisiz kullanmayı sürdürecek.

AĞIR CEZA PARASI VE BANT KISITLAMASI GELİYOR

Yasal yükümlülükler çocuklar veya ebeveynler için herhangi bir idari para cezası getirmezken, platform sağlayıcılarına yönelik yaptırımlar oldukça ağır olacak. Şartlara uymayan şirketler, bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde 3'üne varan devasa idari para cezalarıyla karşılaşacak. İhlallerin devamında ise reklam yasakları ve internet bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması gündeme gelecek. Günlük 10 milyondan fazla erişime sahip büyük platformların ise olası mahkeme ya da erişim kısıtlama kararlarını en geç bir saat içinde uygulama zorunluluğu bulunuyor.

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ETİKETLER
#E-Devlet
#Yaş Doğrulama
#Resmî Gazete
#Çocuk Hesabı
#Sosyal Medya Platformları
#Gündem
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