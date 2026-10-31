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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:54

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

Düğünde takılan altınları bozdurarak araba almayı planlayan çiftleri ilgilendiren karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden geldi. Eşinin araba almak için bozdurduğu bilezikleri geri alamadığını öne süren kadının açtığı davada emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, ziynetleri alan eşin, geri verilmemek üzere bağışlandığını ispatlayamaması halinde bileziklerin iadesine hükmetti. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:54

'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber geldi. Eşinin araba almak için bozdurduğu bilezikleri geri alamadığını öne süren kadın mahkemenin yolunu tuttu. Yüksek mahkemeden çiftleri ilgilendiren emsal bir karar çıktı. 

HABERİN ÖZETİ

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay, eşinin araba almak için bozdurduğu düğün takılarını geri alamayan kadın lehine emsal bir karar vererek, erkek eşin bu takıları iade edilmemek üzere aldığını ispatlayamaması durumunda iade etmesi gerektiğine hükmetti.
Boşanma davası sırasında kadın, eşinin araba almak için bozdurduğu bileziklerin ve çeyrek altınların iadesini talep etti.
İlk mahkeme bileziklerin iadesine, iadesi mümkün değilse bedelinin ödenmesine karar verdi; Bölge Adliye Mahkemesi ise bileziklerin kadının isteği ile erkeğe verildiği gerekçesiyle reddetti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hayat deneylerine göre altınların kadın üzerinde olması veya evde saklanmasının olağan olduğunu belirtti.
Yargıtay, 7 bileziğin araba alımında kullanıldığı erkeğin ikrarı ile sabit olduğunu, ancak bu bileziklerin iade edilmemek üzere verildiğini erkek eşin ispatlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.
Erkek eşin, bilezikleri kadının geri verilmemek üzere verdiğini ispatlayamaması durumunda, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bilezikler yönünden verdiği ret hükmünün doğru olmadığını ve bozmayı gerektirdiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için 'nin yolunu tuttu. Davalı - karşı davacı kadın, eşinin ‘araba alacağız' diye aldığı bileziklerin iadesini de talep etti. Mahkeme, her biri 15'er gram 7 adet 22 ayar bileziğin davalıdan alınarak davacıya aynen iadesine, aynen iadenin mümkün olmaması halinde bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte ödenmesine hükmetti. Taraf avukatları kararı istinafa taşıdı. (BAM), bileziklerin kadın tarafından isteği ile iade edilmemek üzere erkeğe verildiği, bu nedenle bilezikler yönünden kabul kararı verilemeyeceğine dikkat çekti. 

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

Talep edilen 22 adet çeyrek altının da evlilik sürecinde kadından alınıp kullanıldığı, erkek tarafından iade istenmeksizin kendisine verildiği iddia ve ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verdi. BAM, 22 adet çeyrek altının davacıya aynen iadesine, aynen iadenin mümkün olmaması halinde değerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine fazlaya ilişkin talebin reddine hükmetti. Karara karşı davacı kadın avukatınca temyiz talebinde bulunuldu.

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

YARGITAY İSPAT YÜKÜNÜ ERKEĞE BIRAKTI

Dava dosyasını detaylı şekilde değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ürk Medeni Kanunu'na göre, taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olduğunu hatırlattı. Kural olarak ispat yükünün kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait olduğu vurgulandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında; davalı-karşı davacı kadının; "Araba almak isteyen eşime altınları verdim. Davalı, aldığı otomobili kendi adına tescil etti. Bu şekilde davalı önce borçlarını ödeyebilmek ve evin iaşesini sağlamak üzere altınların bir kısmını alıp, bir kısmı ile de araba aldı. Kalan ziynetleri ise ‘Eve er geç geliyoruz, hırsız girer, altınları çalar' diyerek iznim ve onayım olmaksızın kendi annesinin evine götürdü. Bu arada bir kez düğüne gitmek durumunda kalıp altınları takmak istediğimde davalının annesinin evinde kalan altınları bana teslim ettiler, düğün sonrası yine davalının annesinin evine gidilip davalının ısrarı üzerine takıları çıkarıp davalıya teslim ettim" iddiası hatırlatıldı. Davalı erkeğin ise kadının ısrarı üzerine bilezikleri bozdurup araba aldıklarını, aracın alınmasını bizzat söyleyen, kendisine de motosikletini sattıran kişinin davacı kadın olduğu yönündeki savunması dile getirildi.

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

Kararda; hayat deneylerine göre olağan olan, altınların kadın üzerinde olması ya da evde saklanmış, muhafaza edilmiş bulunması olduğu ifade edildi. Kararda şöyle denildi: "Diğer bir deyimle bunların davalının veya annesinin zilyetlik ve siyanetine (saklanmasına) terk edilmiş olması olağana ters düşer. Diğer taraftan, söz konusu eşya rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen nev'idendir. Onun için kadının bunları önceden götürmesi gizlemesi her zaman mümkündür. Ne var ki somut uyuşmazlıkta; dava konusu 7 bileziğin araba alımında kullanıldığı birbiri ile örtüşen davalı erkek eşin ikrarı ile ilgili işyerinden gelen kaşeli kart ile sabittir. Erkek bu bileziklerin iade edilmemek üzere kendisine verildiğini iddia ve savunma doğrultusunda ispat yükü altında olup kadın tarafından bu eşyaların iade edilmemek üzere verildiği, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup harcandığı hususu davalı tarafça kanıtlandığı takdirde, erkek bunları iadeden kurtulur. Toplanan delillerden davalı erkek kadının geri verilmemek üzere altınları verdiğini ispatlayamamıştır. Hal böyle iken Bölge Adliye Mahkemesince 7 yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile bilezikler yönünden ret hükmü kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.''

Düğün takılarıyla araba alma hayali kuranlara kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu

ALTINLARINIZI EŞİNİZE VERİR MİSİNİZ?

Yargıtay'ın araç alımında kullanılan bileziklerle ilgili kararı gündem olurken, Bursa'da vatandaşlara "Altınlarınızı eşinize verir miydiniz?" diye sorduk. Kimi eşine güvenerek altınlarını verebileceğini söylerken, kimi ise altınlarını vermeye sıcak bakmadı.

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#Yargıtay
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#Bölge Adliye Mahkemesi
#2. Hukuk Dairesi
#Yaşam
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