Altın alacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten TGRT Haber canlı yayınında 2028 uyarısı

Küresel piyasalarda savaş gerilimi, yükselen petrol fiyatları ve güçlenen dolar yatırım araçlarında sert dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar da belirsizlik sarmalına sürüklendi. Altın, gümüş, Bitcoin ve Euroda yaşanan düşüşleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2026 ve 2027 yıllarının yatırımcılar açısından kazanç değil, birikimleri koruma dönemi olacağını savunan Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı, yasal soygun. 2026 yılında parasını koruyan kazanmış sayılacak. 2026 yılında paradan para kazanma yılı değildir" dedi. Küresel piyasalarda yaşananları "büyük resetleme" iddiasıyla ilişkilendiren Memiş, dijital paralara geçiş sürecinin öne çekildiğini öne sürerek yatırımcıları nakit rezervlerini korumaları konusunda uyardı.

İşte Memiş'in açıklamaları...

"Piyasalar adeta bir ateş çemberi. Siz de ifade ettiniz. Trump'ı ikna etmek için ciddi çaba sarf ettiler. Piyasalarda bir yandan böyle bir ateş çemberinin içerisinde, böyle bir teyakkuzla, yani burada sanki bir mantar tabancası patlasa savaş başlayacak. Eda, aslında bir haftayı bıraktık geride. Ciddi bir stres vardı yani sonuçta.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

sadece altın üzerinde değil, ben sıralayayım şöyle size: Altın, gümüş, Bitcoin, euro adeta çok... Petrol 122 dolara kadar çıktığı için savaş endişesiyle birlikte Amerikan tahvil faizleri, dolar güçlendi, petrol fiyatları yükseldi. Karşısındaki bütün varlıklar yine sert bir şekilde satıldı ve sert bir şekilde geriledi.

Şöyle özetleyeyim sevgili izleyenlerimiz, anlaması için. Şimdi petrol tarafında 122 dolar seviyesi yukarı yöne hareketler yaşanınca Körfez ülkelerinde, özellikle dünyada bir nakit ihtiyacı doğuyor. Bu nakit ihtiyacını da altın, gümüş satarak karşılıyorlar. O yüzden yatırımcılar da petrol fiyatları tekrar yükselecek diye düşünüyor. Bunun sonucunda petrol pozisyonu almak için de elinizdeki altın ve gümüş gibi emtiaları satıyorsunuz.

Dolayısıyla burada satışlar yoğunlaşınca altın ve gümüş tarafında sert çöküşler yaşanıyor. Petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanıyor. Piyasanın ayağı bu ama asıl filme bakalım.

Asıl film şu: Şimdi yatırımcılar olsun, merkez bankaları olsun, Körfez ülkeleri olsun, nakit ihtiyacından dolayı altın ve gümüşü satıyorlar. Ama ne oluyor? Aslında soru bu işte. Ne oluyor?

Petrol fiyatları yükseliyor. 122 dolar. Peki petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edince ülkelerde ne oluyor? Enflasyon yükseliyor. Peki enflasyon yükselince ülkelerde ne oluyor? Merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalıyor. Peki faiz artırmak zorunda kalınca ne oluyor? Yine yatırıma dönüşmüyor piyasa. Dolayısıyla doların güçlendiği, dolar endeksinin güçlendiği bir ortam görüyoruz.

DÜNYADA YASAL BİR SOYGUN VAR

Dünyada şu anda yasal bir soygun var. Piyasaları manipüle ediyorlar. Ocak ayından beri insanlara anlatmak istediğim şey bu. 2026 yılı manipülasyon yılı, yasal soygun. 2026 yılında parasını koruyan kazanmış sayılacak. 2026 yılında paradan para kazanma yılı değildir. Bunun üzerine basa basa olayları söylüyorum.

Bu yıla baktığımız zaman bu sancılı süreci idrak edemeyen acemi yatırımcı bir varlığa sığınmış, düşecek mi, yükselecek mi? Bu yılın en şanslısı kim, çok ilginç bir şekilde düğün yapacaklar. Altın borcu olanlar genelde her yıl düzenli olarak yüzde 70-80 civarında bir artış görüyoruz altın fiyatlarında. Bu yıla baktığımız zaman yüzde 27 civarında düşük var. Yani burada borcu olanlar da düğün yapacaklar da en şanslı dönemini geçirdi.

Bu arada bir uyarı: Bu düşüşlere kanıp da "Ya altın fiyatları nasıl olsa düşüyor, gel ben altın borçlanayım" diye bir düşünceye sahip olan bir vatandaş seneye ayazda kalabilir. Dikkat etsin. Bu her dönem bu şekilde olacak bir şey değil.

BORSA İSTANBUL'DA SAĞLIKLI BİR PİYASA UMUDU VAR MI ŞU ANDA?

Yani yüzde 4 civarında bir gerileme, yüzde 3,64 civarında bir düşüş gördük. Şimdi borsa tarafında teknik olarak ben bir seviyeden bahsetmem bugünkü koşullarda mümkün değil. Yani 10.500'den dönecek, şuradan dönecek diyemem.

Şu anda piyasada yaptığımız tek bir şey var. Bütün yatırım araçlarının üzerinde konuşuyorum tek tek: Ekranı kapat, kenarda bekle.

Borsada kazandılar mı? Fonda kazandılar mı? Altında kazandılar mı? Gümüşte kazandılar mı? Kripto para piyasasında kazandılar mı? Bu yıl kim kazandı? Hiç kimse kazanmadı.

Ocak ayından beri anlatmak istediğim bu. Direkt söylediğim şeyler bu. 2026 yılı kazanma yılı değil. 2026 yılı koruma yılı.

Bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. 2027 yılı da maalesef koruma yılı, kazanma yılı değil. O yüzden yatırımcılarımız 2028 yılına kadar yavaş yavaş alışacaklar. Neye alışacaklar? Birikim üzerinden para kazanmamanın artık gerçekleştiği bir döneme tekabül ettiğimiz için bundan sonra yatırımcılar şunu idrak edecek:

"Ya ben altın aldım yüzde 100 kazandım. Gümüş aldım yüzde 200 kazandım." Şöyle... Kusura bakmayın, bundan sonra birikimleriniz, tasarruflarınız sizi servet sahibi yapmayacak. O dönem bitti. Bu dönem bitti.

ENFLASYONA KARŞI VARLIKLARIMIZI NASIL KORURURUZ?

Bakın, sorumuz çok net aslında. Bakın bu savaşı çıkaranlar, devam ettirenler... Sorumuz çok net. Dünyada değil, bütün Türkiye'de, diğer ülkelerde değil; Amerika'da bile enflasyonun arttığı, Amerika'da bile galon fiyatının 3,5 dolardan 6,5 dolara çıktığı bir ortamda... Bu sekiz aylık süreçten bahsediyorum bu arada. Savaş başladı zaten bugüne kadar.

Neden bilerek ve isteyerek bütün ülkelerde enflasyonun patlamasına müsaade ediyorsunuz?

Bakın, bilerek ve isteyerek... O zaman sizin kendi ülkenizde bile galon fiyatı 3,5 dolardan 6,5 dolara çıkmışsa, enflasyon yüzde 3,7'ye yükselmişse o zaman bırakın savaşmayın, anlaşın, ateşkes yapın.

Bakın ne diyorum: Bilerek ve isteyerek savaşı sürdürenlerin asıl hedefini biliyor musunuz? Büyük resetleme, dijital paralara geçiş. Dijital paralara geçiş yapacaklar. 2030 yılındaki reseti öne çektiler.

EN ÇOK ALTINI OLAN KURALI KOYAR

O yüzden şu an izlediğimiz senaryo bölgesel savaş değil. Trump göreve geldiği zaman çok net bir mesaj verdi: "Ben piyasaları sarsarım" dedi. "Beni takip etmeye devam" dedi. Bu ifadeleri kullandı. Ve beraberinde dedi ki: "En çok altını olan kuralı koyar." Bunu Trump kendisi söyledi.

Göreve geri geldi. Bugün borsada, bütün küresel borsaları kastediyorum, bu hafta bütün Dow Jones, Nasdaq, bütün S&P, bütün borsalarda satışlar gördük. Derin satışlar var. Muhteşem satışlar var.

Peki piyasada bu şekilde manipüle edilirse dünyada yatırımcılar ne yapacak? İnsanlar ne yapacak? Alım gücü azalınca, fakirlik baş gösterince ne olacak? Kim kazanacak?"

Sermaye sahipleri kazanacak. Tek tuşla milyon doların kazanıldığı bir piyasa var.

Bu yıl paranızı koruyabiliyor musunuz? Hani böyle cebinizde nakit olarak bunu koruyabiliyor musunuz? Tasarruflarınızı yapabiliyor musunuz? İsraftan uzaklaşabiliyor musunuz?

Ticaret yapanlara diyorum ki bir B planınız var mı? Bugün bir şey oldu ki bu yıl 10 aydan beri ticaret yapan kimse kazanmıyor. Belirsizlik var. Ekonomiler kontak kapattı çünkü.

KENARDA NE KADAR NAKİTİNİZ VAR?

Kenara 3-5 kuruş koyup da böyle senin 3-5 aylık kiranı ödeyecek kadar kenarda nakitin var mı?

Covid-19 sürecinde, 2020 yılında biz bunu gördük. Herkes sudan çıkmış balık gibi. Hiç kimsenin kenarda nakiti yok.

Bakın size net bir şey söyleyeyim. Hane halkının yastık altı birikimleri olmasaydı biz bugünleri çok sancılı geçirdik, biliyor musunuz?

Bugün işte iş sahibi gidiyor, hanımefendi kolundaki bilezikleri bozuyor, birikimlerini bozuyor. İşte kirasını ödüyor, vergisini ödüyor, şunu ödüyor, bunu ödüyor. Bu şekilde geçiştiriyoruz biz.

Ya geçiştiremeyenler ne yapıyor? Dünyada birçok şirket el değiştiriyor. Sermaye el değiştiriyor. Bakın büyük resetleme dediğim olay, sabah geldiğiniz zaman şartları indiriyorsunuz falan değil. Yani bu şekilde sermaye el değiştiriyor."