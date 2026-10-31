Edirne'de tur otobüsüyle tır çarpıştı: 10 kişi yaralandı

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İstanbul
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan tur otobüsü ile nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.