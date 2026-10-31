Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında, Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan tur otobüsü ile nar yüklü tır ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

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HABERİN ÖZETİ Edirne'de tur otobüsüyle tır çarpıştı: 10 kişi yaralandı Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolu yakınlarında tur otobüsü ile nar yüklü tırın çarpışması sonucu 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı. Kaza, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yolunun Kemalköy yakınlarında meydana geldi. Bulgaristan'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan bir tur otobüsü ile nar yüklü bir tır çarpıştı. Kazada, 10 Bulgaristan vatandaşı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 YOLCU YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazada yaralanan 10 Bulgaristan vatandaşı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.