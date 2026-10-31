Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 7'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Yüksekova'da bir asker şehit oldu: Hudut geçişine müdahale sırasında çatışma Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu duyurdu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, 7'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevliydi. Ünlü, hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlığın açıklamasına göre Ünlü, hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."