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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:05

MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama: "Süreç yakından takip ediliyor"

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinden çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi. Durumun memnuniyetle karşılandığı aktarılan MSB'nin açıklamasında, "Söz konusu sürecin, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtildi" denildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:05

(MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. MSB, ile 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi. Bakanlık, ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama: "Süreç yakından takip ediliyor"

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Libya ile deniz yetki alanları mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirerek Mısır ile de benzer bir anlaşmaya hazır olduklarını bildirdi ve Sincar'daki PKK varlığına son verilmesi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
Libya ile 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.
Türkiye, Mısır ile karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır.
Türkiye ile Mısır arasında böyle bir anlaşma imzalanması halinde Mısır'ın, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendiriliyor.
Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK'nın varlığına son verilmesi ve güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanmasının önemi vurgulandı.
Süreç, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama: "Süreç yakından takip ediliyor"

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

MSB açıklamasında, mutabakatın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan Türkiye'nin yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Mısır ile olası bir anlaşmaya da değinilen açıklamada, Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalanması halinde Mısır'ın, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.

MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama: "Süreç yakından takip ediliyor"

PKK'NIN SİNCARDAN ÇEKİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesindeki son gelişmelere ilişkin de açıklama yaptı. Irak Merkezi Hükümeti'nin bölgede devlet otoritesini güçlendirmeye ve normalleşmeyi sağlamaya yönelik faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütlerinin bölgedeki varlığına son verilmesi ve güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanmasının, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ile terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Söz konusu sürecin, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtildi.

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#Mısır
#libya
#milli savunma bakanlığı
#deniz yetki alanları
#Sincar
#Gündem
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