MSB'den PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle ilgili açıklama: "Süreç yakından takip ediliyor"

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İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. MSB, Libya ile 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi. Bakanlık, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.
MSB açıklamasında, mutabakatın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan Türkiye'nin yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişme olduğu belirtildi.
Mısır ile olası bir anlaşmaya da değinilen açıklamada, Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalanması halinde Mısır'ın, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağının değerlendirildiği kaydedildi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesindeki son gelişmelere ilişkin de açıklama yaptı. Irak Merkezi Hükümeti'nin bölgede devlet otoritesini güçlendirmeye ve normalleşmeyi sağlamaya yönelik faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.
Açıklamada, terör örgütlerinin bölgedeki varlığına son verilmesi ve güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanmasının, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ile terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Söz konusu sürecin, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtildi.