Irak hükümeti, topraklarının komşu ülkelere yönelik tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini, terör örgütü PKK’nın Irak’tan çıkarılması için Türkiye ile koordinasyon içerisinde olduklarını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Irak PKK için planı açıkladı: Ülkeden çıkarmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz Irak hükümeti, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü açıkladı. Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, İran ile Irak arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın teknik açıdan henüz kullanıma hazır olmadığını ve ticaretin diğer sınır kapılarından sürdürüldüğünü belirtti. Irak'ta Husilere ait karargah bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. PKK dosyasının çözümü ve örgütün Irak'tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğü kaydedildi. Irak'taki İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için İran ile üst düzey koordinasyon sağlandığı ve ortak bir komite oluşturulduğu bildirildi.

"İRAN İLE IRAK ARASINDAKİ ŞEYB SINIR KAPISI KULLANIMA HAZIR DEĞİL"

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, ülkesinin resmi ajansı INA’ya konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Abbudi, İran ile Irak arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın teknik açıdan henüz kullanıma hazır olmadığını, iki ülke arasındaki ticaretin ise diğer sınır kapıları üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

"HUSİLERE AİT KARARGAH OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZ"

Irak’ta Husilere ait karargahların bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunan Abbudi, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

"PKK'YLA İLGİLİ TÜRKİYE'YLE ÜST DÜZEY KOORDİNASYON VAR"

Abbudi, Irak’taki terör örgütü PKK dosyasının çözümü ve Irak’tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü kaydetti.

Iraklı Sözcü, Irak'taki İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için İran ile üst düzey koordinasyon sağlandığını ve bu kapsamda ortak bir komite oluşturulduğunu belirtti.