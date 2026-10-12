Güvenlik kaynakları açıkladı: PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

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İstanbul
Terörsüz bölge sürecinde bir adım daha atıldı. PKK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı.
Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kararlılıkla sürdüğünü aktaran Güvenlik Kaynakları, yürütülen çok boyutlu sürecin, ülkenin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiği belirtti.
Sürecin bir parçası olarak, ülkenin güvenliği açısından çatışma riski barındıran barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünün kaydeden kaynaklar, "PKKKCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Güvenlik kaynaklarının açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:
"PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında; yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürůtülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.
öz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır."