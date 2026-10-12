Terörsüz bölge sürecinde bir adım daha atıldı. PKK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanında 4 barınma alanını boşalttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güvenlik kaynakları açıkladı: PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı Irak'ın kuzeyindeki Metina alanında bulunan 4 barınma alanının PKK/KCK tarafından boşaltıldığı ve sürecin devamında örgüt mensuplarının toplumsal entegrasyonunun hedeflendiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesindeki Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı 4 barınma alanını 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşalttığını açıkladı. Yürütülen sürecin 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' vizyonuyla kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Örgütün faaliyetlerinin sonlandırılmasının ardından, yasadan yararlanarak ülkeye dönecek mensuplarla toplumsal uzlaşı sağlanması planlanıyor. Eğitim ve ekonomi gibi alanlarda yürütülecek programlarla örgüt mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliği temelinde iç barışın kalıcı olarak tesisi hedeflenmektedir.

Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi vizyonu kararlılıkla sürdüğünü aktaran Güvenlik Kaynakları, yürütülen çok boyutlu sürecin, ülkenin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiği belirtti.

PKK 4 KAMPI BOŞALTTI

Sürecin bir parçası olarak, ülkenin güvenliği açısından çatışma riski barındıran barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünün kaydeden kaynaklar, "PKKKCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 08 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE GERİ DÖNÜŞLER

Güvenlik kaynaklarının açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında; yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürůtülecek bütünleşik programlarla PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

"HUZUR DOLU YARINLARIN MÜJDECİSİ OLACAK"

öz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Mili Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ve Bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır."