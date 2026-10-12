Okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından okullarda yeni güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması itibariyle birçok yeni tedbir hayata geçirilirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Asayiş Toplantısı’nın ardından yaptığı paylaşımla alınan yeni önlemler hakkında bilgi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den okullar için yeni talimat: Emniyet ve jandarmaya bildirildi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin sağlanması ve artırılması amacıyla hayata geçirilecek yeni tedbirleri açıkladı. İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimleri, öğrencilerden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak. Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimler artırılacak. Okul çevreleri, ulaşım güzergâhları, servisler, metruk yapılar, park ve sosyal alanlarda güvenlik sağlanacak. Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidine karşı Emniyet ve Jandarma birimleri koordinasyon içinde hareket edecek.

İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik güçlerinin öğrencilerden yarım saat önce göreve başlayacağını belirten Bakan Çiftçi, okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerin artacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçekleştirdiğimiz Asayiş Toplantımızda, okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda Emniyet ve Jandarma birimlerimize okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdik.

KOLLUK BİRİMLERİ ÖĞRENCİLERDEN EN AZ YARIM SAAT ÖNCE GÖREV YERİNDE OLACAK

Güvenlik tedbirlerimiz, çocuklarımız okula gelmeden önce alınmış olmalıdır. İhtiyaç duyulan okullarda kolluk birimlerimiz, öğrencilerimizden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Okul giriş-çıkış saatlerinde ve öğle vakitlerinde denetimlerimizi artıracak; okul çevrelerinden ulaşım güzergâhlarına, servislerden metruk yapılara, park ve sosyal alanlara kadar her noktada güvenliği bütüncül bir anlayışla sağlayacağız.

AKRAN ZORBALIĞI, ŞİDDET VE UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocuklarımızı tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı Emniyetimizin ve Jandarmamızın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz.

Çünkü tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’nin Huzuru ve çocuklarımızın güvenliği için önleyici tedbirlerimizi güçlendirerek kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.