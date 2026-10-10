İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Esnaf ve çiftçinin güvenliği için çalışıyoruz

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen Kaman Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı.

Festival alanına gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, davul zurna gösterisiyle karşılandı. İlçe protokolüyle tek tek tokalaşan Bakan Çiftçi'ye Kaman ziyareti sırasında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, protokol konuşmaları yapıldı.

Programın açılışında konuşan Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmak için çalıştıklarını belirterek; "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kaman ilçesi için üretmek, gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmak ve kalıcı eserler bırakmak gayesindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül belediyeciliğini benimseyerek çıktığımız bu yolda, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede vaatlerimizin yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise konuşmasında ahilik geleneğinin önemine değinerek, "Ahi Evran'ın öğrettiği meslek ahlakında, yapılan işe özen göstermek ve başkasının hakkını gözetmek esastır. Ürününü doğru tanıtan ve alıcısının güvenini koruyan üretici ve esnafımız bu geleneği sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde çatışmaların, yakın coğrafyamızda ise küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, ülkemizin huzur ve istikrarını korumak kadar üretimi destekleyerek kamu hizmetlerini geliştirmek de önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"GAYRETİMİZ İNSANIMIZIN EVİNDE HUZURLU OLMASI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de üreticilerin emeğine vurgu yaparak, ceviz yetiştiriciliğinin sabır ve özveri gerektirdiğini belirtti. Çiftçi; "Toprağı işleyen ve alın teriyle evine helal lokma götüren bütün kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir ceviz fidanını toprakla buluşturmak, yıllarca sürecek emek ve sabra niyet etmektir. O fidan, mevsimler boyunca gösterilecek özenle büyür ve çiftçinin alın teriyle meyve verir" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Çiftçi; "Bütün gayretimiz insanımızın evinde, işinde, tarlasında ve bahçesinde huzur içerisinde yaşaması içindir. Çiftçi ürününü güvenle yetiştirsin, esnaf dükkânını gönül rahatlığıyla açsın, evlatlarımız güven içerisinde büyüsün diye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından festival programı devam etti.