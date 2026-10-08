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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:55

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a net mesaj: "60 suçlunun iade süreci geciktirilmeden tamamlansın"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşerek aralarında kırmızılı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da bulunduğu 60 kişinin iade sürecinin hızlandırılmasını ve Türkiye'ye teslim edilmesini istedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a net mesaj:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:55

İçişleri Bakanı , ’da Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşme gerçekleştirdi. 

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı. Bugün Yunanistan’daki temaslarımız kapsamında Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Sayın Michalis Chrisochoidis ile bir araya geldik. Görüşmemizde terör, organize suç örgütleriyle mücadele ve aranan şahısların iadesi konusundaki beklentilerimizi açıkça ortaya koyduk. Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. İade şartları oluşan şahısların işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını ve Türkiye’ye teslim edilmelerini muhatabımıza kararlı bir şekilde ifade ettik" dedi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Yunanistan’a net mesaj: "60 suçlunun iade süreci geciktirilmeden tamamlansın"

"MÜLTECİLİK MEKANİZMASI KAÇIŞ YOLU OLAMAZ"

Suçlular sınırları aşsa da adaletten kaçamaz" ifadesini kullanan Bakan Çiftçi, "İade sürecinde ortaya çıkan hiçbir gecikme, suçlulara zaman kazandırmamalı, süreci sekteye uğratacak hiçbir uygulamaya asla geçit verilmemelidir. Mültecilik mekanizması suçluların adaletten kaçış yolu olamaz. Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımı sağlanmalı, şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul süreçleri etkin biçimde işletilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Güvenlik güçlerimiz , PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratabilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemeli, terör örgütlerinin farklı yapılanmalar ve yasal faaliyet görüntüsü altında varlıklarını sürdürmelerine, kendilerine yeni hareket alanları oluşturmalarına fırsat verilmemelidir. Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız."

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ETİKETLER
#yunanistan
#mustafa çiftçi
#İçişleri Bakanlığı
#fetö
#Michalis Chrisochoidis
#Politika
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