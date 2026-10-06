İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığındaki "4. Uluslararası KBRN Kongresi"nde konuştu. Bu yıl "Yapay Zekâ Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlenen kongrede önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, değişen güvenlik ortamına ve yapay zekanın getirdiği yeni risk alanlarına dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den yapay zeka ve güvenlik vurgusu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığındaki "4. Uluslararası KBRN Kongresi"nde konuşma yapmıştır. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığındaki "4. Uluslararası KBRN Kongresi"nde konuşmuştur.

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

2017 yılında başlayan KBRN kongrelerimizin geçen süre içerisinde bilim dünyasını, uluslararası kuruluşları, kamu kurumlarımızı ve özel sektörü aynı masa etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformuna dönüştüğünü memnuniyetle görüyoruz.

Muhterem davetliler, bizim devlet anlayışımızın merkezinde insan vardır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz insanın canını, malını, huzurunu ve yaşadığı çevreyi korumayı temel bir sorumluluk olarak kabul etmiştir. Yusuf Has Hacib'in bin yıl önce Kutadgu Bilig'de ifade ettiği halkın can güvenliğini sağlama ve onu her türlü felaketten koruma sorumluluğu, medeniyetimizin insana bakışını ortaya koymaktadır. İnancımızdaki hıfz-ı nefs, yani canın korunması ilkesi de bu anlayışın manevi temelini oluşturmaktadır.

Bizim medeniyet tasavvurumuzda insan ile tabiat birbirinden kopuk değildir. İnsan, yaşadığı alemin sahibi değil; emanetçisidir. Hava, su, toprak ve bütün canlı alemi bize korunması gereken bir emanet olarak verilmiştir. Bu nedenle KBRN güvenliğine yalnızca insan hayatını koruyan teknik bir alan olarak bakmıyoruz. Bu konuyu tabiatı, hayatın bütünlüğünü ve gelecek nesillerin emanetini koruyan büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Değerli misafirlerimiz, İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik ve afet yönetimi politikalarımızı insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi esas alan bir anlayışla yürütüyoruz.

Güvenlik ortamı hızla değişiyor. Tehditlerin niteliği, araçları ve etki alanı her geçen gün daha da karmaşık bir hale geliyor. I. Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan Hiroşima ve Nagazaki'nin büyük yıkımına, Çernobil'den Fukuşima'ya kadar insanlık tarihi, KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ederek gördü. Şimdi ise karşımızda çok daha karmaşık bir güvenlik ortamı bulunuyor.

Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zekâ, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. Kongremizin "Yapay Zekâ Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak" teması, bu değişimi doğru okumamız gerektiğini gösteriyor. Yapay zekâ insanlığa çok büyük imkânlar sunarken aynı zamanda yeni risk alanları da oluşturuyor. İlaç geliştirmek için kullanılan bir teknoloji, yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabiliyor.

İnsan hayatını kurtaran insansız sistemler, kötü niyetli aktörlerin elinde farklı tehditlerin aracına dönüşebiliyor. Bu tablo bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyoruz. Devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanıyor; yapay zekâyı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru hâline getiriyoruz.

İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik anlayışımızı bu perspektifle geliştiriyoruz. Olay meydana geldikten sonra müdahale eden anlayıştan; riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına evriliyoruz.

Yapay zekâ destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak, keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.

Ancak teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin asıl gücümüz; yetişmiş insanımız, bilimsel birikimimiz, güçlü kurumlarımız ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyondur.

KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı; tehdit küresel ise dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir. Bu kongrenin en önemli anlamlarından biri de bu olmalıdır.

Kamunun kapasitesini, akademinin bilimsel derinliğini, özel sektörün yenilikçi gücünü ve uluslararası kuruluşların tecrübesini ortak bir hedef etrafında buluşturuyoruz. Kongre boyunca ortaya konulacak her yeni fikir, her bilimsel çalışma ve her iş birliğinin geleceğin KBRN güvenlik politikalarına önemli katkılar sunacağına canıgönülden inanıyorum.

Bu düşüncelerle 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nin düzenlenmesinde emeği geçen AFAD Başkanlığımıza, kıymetli bilim insanlarımıza, uluslararası kuruluşların değerli temsilcilerine ve bütün çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.